來稿｜樓市「辣招」已完成歷史任務

盤古初開，其實樓市「辣招」政策的設計原意本來就是以日落法案的概念作基礎，多年內特區政府多次強調，「辣招」是「非常時期」下的「非常手段」，並不是一個恆常政策。但「辣招」推出已有 12 年以上，今時今日的經濟背景與當年南轅北轍，樓市亦進入新形勢、新階段。因此「辣招」等「非常手段」已經不合事宜，與樓市以至整個經濟的新環境相背離，直接影響經濟復甦，理應重新審視其存在的必要性。



來稿作者：嚴澤航



什麼是日落法案

於公共政策制定中，日落法案（Sunset Legislation ）是一種立法機制，旨在對現有法規或政府機構進行定期評估和重新審查，以確定其有效性和必要性。這種法案要求在特定時間後自動撤銷或廢止法規，除非經過重新審查和重新通過立法程序。日落法案的主要目的是確保法規和政府機構能夠持續適應社會、經濟和政治環境的變化。它有助於減少過時和無效的法規，同時減輕政府機構的負擔，提高行政效率。通過日落法案的運作，可以確保法規和政府機構持續適應變化的需要，並提供更有效、負責任和符合公眾利益的公共服務。

目前樓市「辣招」主要分為 3 類：

一是額外印花稅（SSD），即如於購入住宅物業後 6 個月或以內轉售，就需要繳交樓價 20%的稅項；如於購入後超過 6 個月、但在 12 個月或以內轉售，稅率就為 15%； 如於購入後超過 12 個月、但在 36 個月或以內轉售，稅率則為 10%。 二是買家印花稅（BSD），即所有非香港永久性居民及公司名義買家，不論是否首次購入住宅物業，也需要繳付樓價 15%的稅項。 三是新住宅從價印花稅（NRSD），即所有非香港永久性居民及公司名義買家，以及本身是香港永久性居民、但持有物業的買家，均需要按 15%稅率繳付從價印花稅。

撤銷樓市「辣招」主要理據

由於經濟環境的惡化，房地產市場已從“過熱”狀態過渡到“過冷”狀態。支撐「辣招」的基礎已失效，直接影響經濟復甦。近期，香港的經濟形勢面臨嚴峻挑戰，這直接導致房地產市場從過熱狀態轉變為當前的過冷狀態。因此，撤銷這些措施有助於恢復房地產市場的正常運行，同時避免對經濟復甦的進展造成進一步阻礙。

此外，「辣招」扭曲樓市，加劇「上車盤」升幅，嚴重窒礙二手交投，復常具有迫切性。過去的「辣招」措施扭曲了樓市的正常運作，特別是對於「上車盤」的價格上升起到了推波助瀾的作用。這使得二手交易變得困難，對於那些希望出售或購買二手房產的人來說，形成了嚴重的阻礙。因此，撤銷這些「辣招」措施變得迫切，以恢復樓市的正常運作。

「辣招」嚴重窒礙外來人才來港意欲，不利香港吸引外地人才。在現時的「辣招」下，所有非香港永久性居民以及公司名義買家，不論是否首置， 如要在本港買樓既要繳付 15%的買家印花稅，同時亦要繳付 15%的新住宅從價印花稅， 合共要繳付 30%的重稅。這樣的政策不利於香港吸引外地人才，對經濟的長遠發展帶來不利影響。因此，撤銷這些措施可以改善外來人才的來港環境 。

「撤辣」只是讓樓市復常，目的是推動經濟復甦，而不是提供優惠政策，不是「托市」，更不會導致樓價攀升。撤銷「辣招」的目的是為了讓樓市回復正常運作，並促進整體經濟的復甦，而不是提供優惠政策或人為干預市場。這是為了確保樓市價格能夠根據供需關係和市場機制自由形成，而不是受到政策的人為影響。因此，撤銷這些措施不會導致樓價攀升，而是為了讓市場恢復正常運作。

有序「撤辣」

政府於來年施政報告應考慮及早穩步有序「撤辣」，以促進二手物業流轉和增加租盤，為有意置業的市民提供更多選擇，令物業市場健康發展。「撤辣」第一步：立即取消買家印花稅；二是直接免除符合資格的外來人才買家印花稅及新住宅從價印花稅，取消「先徵後退」安排；三是取消額外印花稅；四是優化新住宅從價印花稅，換樓人士可以在2年內「先免後補」。「撤辣」第二步：取消新住宅從價印花稅，達致全面「撤辣」。

即使最後政府亦對於「撤辣」保持觀望態度，政府亦應盡早向市民公布在甚麼環境、條件和指標下，才會「減辣」或「撤辣」社會、經濟和環境狀況都是變動的。一個政策在某個時期可能是有效的，但在不同的時期可能不再適用。政策應具有彈性，能夠根據新情況做出調整和變化。「辣招」已經為香港樓市完成了階段性的任務，是時侯完美謝幕，退出歷史舞台。

作者嚴澤航是公共政策碩士、英國特許公認會計師、經民聯港島南支部副主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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