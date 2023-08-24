來稿｜搶遊客需先認清競爭對手　政策配合才能事半功倍

後疫情時代，各個國家及地區都想方設法令經濟復蘇，搶人才是為較長遠的將來，如要即時增加企業收入，刺激經濟，最實際當然是搶遊客。旅遊業一直是本港主要經濟動力之一，2018年佔香港GDP的4.5%，但經過數年疫情及社會狀況改變，旅遊業要由低谷反彈，並不容易。相信大家也明白，通關後單單說句歡迎、拍些傳統宣傳片，實難以令每年數千萬人次旅客自動回來；筆者認為港府首先要認清競爭對手，作出更貼地的改變，並在政策上予以配合，才能逐步重建本港旅遊優勢。



來稿作者：李智匡



翻查數據，內地訪港遊客在20年前「自由行」後逐年遞增，至2018年達到頂峰，全年人數約5,080萬人次。然而，早前旅發局公布，7月份初步訪港旅客數字約358.85萬人次，按月上升31%，其中內地旅客297.59萬人次，日均旅客量為11.6 萬人次。累積計算，今年首7個月僅1647.24萬旅客人次訪港，其中內地旅客1308.66萬人次。無可否認，這些年來，本港靠著內地旅客撐起旅遊業，最新數字就反映大量內地旅客「消失了」，當然，實況大家都明白，其實他們是「不來了」。

筆者相信這些內地旅客並非不再出外旅遊，而是選擇去其他地方遊玩。他們一部分可能到日韓及其他東南亞國家，少部分或去歐美、澳洲，但更多的是去了國內其他城市玩樂。港府及旅遊業界必須明白，香港現今要搶遊客的最大競爭對手，其實可能是一眾內地城市。

內地多年前已引入一些港式餐廳，也有香港模式的商場進駐，在經濟高速發展下，內地二線城市與香港的距離已大大拉近，加上國家政策支持，有些條件甚至比香港更好。例如海南島，2020年《海南自由貿易港建設總體方案》實施後，放寬了離島免稅購物額度，並且擴大免稅商品種類，免稅購物額度從每人每年3萬元人民幣提升至10萬元人民幣。需知道現時內地旅客來港購物的免稅額度僅5,000元人民幣（即返回內地過關時超過此金額的商品需繳稅20%），海南島這個新免稅額度相當於20次來香港購物，故有大陸學者認為海南的旅遊業將來可望媲美香港。

據內地海關統計，海南離島免稅新政實施以來，截至2022年9月30日，免稅銷售金額達966億元，銷售件數1.33億件，購物旅客1,307萬人次。港府有否想過方法應對呢？其實港區全國人大代表徐莉今年兩會時，就提出要加大內地旅客離港免稅購物額度，建議參考海南島，將額度放寬至每年每人10萬元，她指5,000元人民幣是2010年海關總署訂的法規，「現在是2023年，這十幾年來，我們國家的經濟也好，人民的生活也好，真是一個很大很大的飛躍，這5,000元是否不適宜呢？」

提升內地旅客離港免稅購物額度，不是港府可決定，但國家一向關注香港發展，港府大可以趁「自由行」20周年，提出享有與海南島一樣的待遇，將額度放寬至每年每人10萬元甚至更高，筆者認為這措施爭議性不大，成事機會很高。雖然現時內地旅客來港傾向多元化遊玩，但購物仍是一個重要環節，大幅增加內地旅客離港免稅購物額度，比起口講歡迎更實際，同時更能反映國家也鼓勵內地同胞繼續來港消費，具有象徵意義。

當然，爭取提升離港免稅購物額度只是搶遊客其中一招，整體上增加不同旅遊模式，改善業界服務態度及提升遊客體驗，當中仍有大量工作要做。無論如何，踏出正確第一步十分重要，港府必須明白，用一成不變的宣傳方式重複以往模式，已很難成功吸引遊客前來，時代不斷變，多諮詢旅遊業界及商界意見，集思廣益，才能殺出重圍。香港不能再「捱打」，只要看得闊一點，由基本政策動腦筋，作出更多針對性部署，窮則變，變則通，再配合各方努力，要重振旅遊業並非不可能。

作者李智匡是市場策略研究顧問，之前為傳媒工作者。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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