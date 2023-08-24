來稿｜「團結政府」　施政隱憂

2023年8月12日，馬來西亞的雪蘭莪、吉蘭丹、登嘉樓、森美蘭、吉打和檳城六個州舉行州選舉。雖然結果是執政的團結政府保持選前3州的雪蘭莪、森美蘭和檳城的政權，反對黨國民聯盟（國盟）也保有先前3州的吉蘭丹、登嘉樓和吉打的政權。3比3看似「打成」平手，其實，這次國盟屬下的伊斯蘭黨綠潮狂瀾，橫掃多個州議席。安華領導的團結政府所獲得的席次比選前少了許多，而巫統更是一敗塗地。



來稿作者：陳文坪



在舉行的六州選舉中，巫統共競選108席，但只贏得19席，分別是森美蘭14席，雪蘭莪和檳城各兩席，以及吉蘭丹一席；在吉打和登嘉樓則全軍覆沒。巫統是以馬來人為首的政黨，卻在馬來人居多的選區全線潰敗，巫統再次被選民拋棄，也再一次說明巫統現任領導層被馬來人「打得」體無完膚。反對黨國盟已取代巫統成為馬來人的代表。

回顧馬來西亞去年11月舉行的第15屆全國大選，縱觀所有參選政黨/聯盟，國盟獲74席，屬下的伊斯蘭黨（標誌是綠色）贏得43席位，成了國會最大的單一政黨，號稱「綠潮」席捲馬國東海岸多個州屬。但以安華領導的希望聯盟（希盟）奪下82國會議席，不過，離112個過半席位還30席次才能組織政府。

在經過一番討價還價後，安華和希盟為了當政，只好「放棄」原則，最終選擇與巫統組織政府，上台執政。依國家元首旨令，取名「團結政府」。

第15屆大選，以「馬來人發動的政治海嘯」，把執政近60年的巫統（國陣骨幹政黨）拉下台，在222國會個席位裏，巫統只贏得30個議席，比上屆（2018年5月）大選少了一大半。巫統主席阿末扎西當時說到「第15屆大選的成績是人民給予我們的一大信號。我們願意擱置我們之前的情緒分歧。」 ，然而卻口是心非，為了自身權欲，與過去的「死對頭」希盟結合，成為政府的一員。

加入政府後，分得副首相一職的阿末扎西，在作為巫統黨主席為首的領導層不但沒有「檢討」敗選原因，還對一些黨幹部的批評及提出不同意見者視為異己，利用自身掌握的黨權，堅持自己是正確的選擇，把異己開除或凍結黨籍。

安華領導的希盟過去在野時，對國陣（巫統）政府的一些執政方式或做法不但抨擊、還加以反對。特別是對閣員貪腐、裙帶關係、部門職權或人選都加以諸多批判，並要這些閣員下台。

然而，安華在組織政府時，為了一圓已等了20年之久的首相夢，竟然放棄自身的原則，放棄聯盟過去的堅持與價值觀，竟然委任官司纏身的巫統黨主席阿末扎西出任副首相兼鄉村及區域發展部長。這不但違揹人民的意願，也讓希盟的競選承諾「打擊貪腐」的廉政施政大打折扣。

還有，安華及希盟在野時，擲地有聲一直反對首相兼任部門部長職務，特別是兼任財長一職。因前首相納吉在任時，一直兼任財長一職，斂財虧空一馬公司資產。但自身當政時，安華卻首相兼財長，而在野時的希盟其他成員黨這時卻鴉雀無聲，明顯失去了基本的道義。

而最難看的是，身兼財長的安華首相，自去年11月上台執政至今已9個月，所推行的一系列財政政策並沒有給經濟帶來強勁的增長，反而造成貨幣出現快速貶值。以令吉兑換新元來說，從去年12月的3.10令吉兑換1新元，到了2023年7月，跌到3.40至3.45元兑換1新元。貶值近10%。造成物價高漲不在話下，人民生活不但沒改善，反而下降。

回看六州選舉成績，反對黨國盟不但打破雪蘭莪團結政府選前的三分之二席次而取得27席，更在梹城州從選前的1席增加到11席。可見，國盟的支持度越來越受馬來選民的歡迎。

今次六州選舉，是安華上台執政九個月的首次選舉，能保持選前的3州執政權，勉強算「及格」。但從選舉結果來看，給團結政府敲響了警鐘。成員黨的巫統，已經成為團結政府的「負資產」。

但從團結政府的席次來看，安華如果沒有巫統的支持，政權必將搖搖欲墜。繼續讓官司纏身的巫統主席阿末扎西出任副首相，不但不利團結政府的形象，巫統也難以重振雄風，最終拖垮團結政府。另一方面，安華如繼續兼任財長，政權、財政權一手抓，如果經濟復甦還是緩慢，人民的不滿會更大。對團結政府也沒有好處。

馬國去年的第15屆大選、以及今年的六州選舉，不難看出「綠潮」步步逼近。團結政府如果再不振作，全力施政，提升人民的生活水平，下一波「綠潮」或許會來得更迅猛。

今年11月是團結政府執政一周年。撤換不稱職的閣員是個契機，包括自身的「不稱職」。重新委任新的人選出任財長，方能獲得其他聯盟成員黨的支持與信任。但安華能拱手這一重要部門出去嗎？這也是團結政府的隱憂！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。