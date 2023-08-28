楊莉珊｜強排核污水　日本害人終將害己

世界一片反對聲音中，日本政府24日開始強行將福島核廢水排入公海中，對全球海洋生態與日本食品安全帶來難以估計的影響。但不要以為這是可以損人利己的自私勾當，強行將核污水排入鄰近公海，看似解決困擾福島核廢墟的核污水問題，但其實此舉並不聰明，因為有關舉措損人終將害己，且惡果已經隨即出現。



來稿作者：楊莉珊



海洋是全人類的共同財產，但今年的8月24日堪稱「海洋祭日」，日本卻不顧全球強烈反對，一意孤行正式啟動為期長達30年的排污入海計畫，隨著越來越多污水流入海洋，隨著水流漂流，將影響全球其他海域。日本把一己私利淩駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上的行為極不負責任。

日本作為中國鄰近國家，也是香港主要食品來源地之一，國家與特區政府都在事件後及時採取措施保護自家民眾，宣佈即日起暫停大部分來自日本特別是福島及鄰近10各縣區的食品入口。中國內地及兩個特區緊急宣布停止輸入日本海產品後，日本首相岸田文雄竟認為中方的作法無理，透過媒體聲言，“已通過外交管道向中方提出交涉，要求立即撤銷”上述措施。但中國駐日本大使吳江浩24日向日本政府提出嚴正抗議，並指出，中國政府宣佈全面暫停進口原產地為日本的水產品，是理所當然的，也是完全必要的。造成這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省。

多年前的福島核災或許是一場不幸，但如何處理卻可以看出日本政府的擔當與道德標準。日本政府解決核污染水問題的第一要義並不是尋求最佳解決辦法。目前已知的相關工藝設備和技術中如催化交換、低溫精餾、水精餾技術，均有潛力實現核污染水中各種不同類型放射性核素的深度淨化。

但2021年日本在公佈核污染水處置方案時，其調研報告中有意回避這些需要高投入資金的技術。面對國內外的質疑，日本政府操縱輿論反對不惜工本治理核污染的所有方法，一直推銷「排入公海」是最值得選擇的方法。其實是為了降低處理成本而無視有更好的處理方法，最終在明知會嚴重污染海洋，但仍選擇不顧全球反對，將污水直接排入公海，其實這本該是一場可以避免的瀰天大禍。

自從日前開始將污水排入海中，周邊國家的海域資源將因為日本的自私付出沉重代價，當中以韓國漁民反映最烈，尹錫悅政府同意了日本的排海方案，但韓國民間對此事罵聲滔天，環境團體和漁業從業者不停抗議。「這對海洋生態系統和漁民生計造成的潛在災難，後果可能長達幾十年。」有韓國漁民代表悲憤地說道：「我當了一輩子漁夫，我可能不懂物理化學，但我瞭解大海。」

反對聲音不僅僅來自國外，本本地民眾也群起反對，據共同社調查結果顯示，88.1%的受訪者認為核污染水排海會導致產地形象受損。8月21日，日本全國漁業協會聯合會會長阪本雅信在與岸田文雄的會見中重申，反核污染水排海立場不變。無疑，海鮮出口是日本福島等沿海城市的重要經濟支柱，但當世界失去對日本食品的安全信任，對當地相關行業的打擊無疑是致命的。

相信隨著排污工程的持續，將會越來越多消費者離棄日本海鮮甚至整個食品行業，馳名世界的日本料理在蒙上核污染的污名後，還會持續受到廣大消費者的歡迎嗎？筆者相信正如中國外交部發言人所說，覆水難收。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長、優質師友網絡主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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