紫荊黨｜教育體系需要改革以應對「量」與「質」上的結構性挑戰

每年的7月都是香港家長的煎熬季。先是7月11日升中派位放榜，幾家歡喜幾家愁，獲派Band 1心儀中學的自然歡天喜地，進入這樣的中學意味著小朋友的一隻腳已經踏入了大學的門檻，而獲派Band 2或Band 3中學的要麼「叩門」博運氣，要麼聽天由命做好小朋友升不上大學的準備。不同Band 的中學其差距到底有多大呢？筆者對此有切身體會，筆者的老二就讀Band 1中學，今年該校的DSE及格率超過90%，而筆者老大曾經就讀的Band 3中學，他那一屆的DSE及格率竟然為零。小朋友進入Band 2或3中學的家長能不煎熬嗎？



後是7月19日DSE放榜，這項香港的高考每年約有40%的考生達到及格線，但只有約25%的考生有機會進入香港8間資助大學，享受由政府資助、每年僅約4萬港幣的學費，而其他達到分數錄取線的考生要麼修讀副學士學位，要麼修讀高級文憑課程，這些學位或課程的花銷即便扣除政府的資助後也都貴過資助大學的收費。對於經濟條件不寬裕的家庭而言，這又何嘗不是一種煎熬呢？



來稿作者：周小稞



相對於家長們的煎熬，今年教育局可謂鬆了一口氣，因為無論是參加中學派位的學生人數還是出席DSE考試的學生人數，都沒有出現下降。今年參加中學派位的學生人數在內地學童回港就讀的帶動下較去年增加了1,060人，達到50,508人；而參加DSE的學生人數也從去年的47,891人增加871人至48,762人。不過，參加中學派位和出席DSE考試的學生人數都明顯低於2019年的52,917人和56,159人，相應的跌幅分別達到4.6%和13.2%。

考慮到香港當前全球最低、僅有0.8的生育率（已經低過韓國的0.9和新加坡的1.0），加上新一輪的移民浪潮，今年學生人數的穩中有升相信只是短暫的現象，再次下降甚至大幅度下降是大概率事件。事實上，作為這些學生人數的先行指標-幼稚園在校人數從2015年就一路下跌且跌幅進一步加大，2022年較2021年就減少了近8%。

學生「量」的減少意味著「殺校」的壓力會越來越大，但另一方面也為政府推動教育體系「質」的改革創造了相對寬鬆的政策空間，政府無須因為「量」的擴張而在財政上捉襟見肘，反而是有了相對充裕的財政資源來解決香港教育體系所面臨的結構性挑戰。這種結構性的挑戰主要表現在以下兩個方面：一是如何將財政資源更加公平地分配至更需要支援的學生群體，有效避免資源分配上的「劫貧濟富」現象；二是如何走出教育體系出現的「投入產出比」下降的困境，有效提升香港教育體系的整體競爭力。

從表面上看，香港的教育體系是非常公平的。一方面，從幼稚園一直到專上與大學教育基本上都由政府資助，人人有份，絕大部分香港人也都承受得起相對低廉的教育開支；另一方面，無論是從幼稚園升小學、從小學升中學，還是從中學升大學，有關的選拔機制都極為公平而透明，升小完全靠「抽」，升中也靠「抽」但加了按成績劃分的抽籤順序，升大學則靠DSE。

不過就如香港「人人有份」的消費券政策或「價高者得」的土地拍賣政策一樣，香港教育體系看似公平的機制背後卻隱含著相當大的不公平。譬如說，考入Band 1中學與考入Band 2或3中學的學生，誰應該獲得更多的政府支援以幫助他們彌補在學業上的差距可能對他們今後人生發展產生的負面影響？考入八大資助大學的學生相較於那些未能考入這些大學的學生而言無疑是人生贏家，但為什麼後者還需要支付較前者更昂貴的進修費用？直資學校因為高昂的學費一般只面向中高收入家庭，政府為什麼還要向這些學校提供大量的資助而變相地補貼中高收入家庭？

至於香港教育體系的競爭力下降也是不爭的事實。和在教育資源投入上大致相當的新加坡相比，香港的中小學以及大學都已全面落後於新加坡。在今年6月份發佈的QS最新大學排名中，6間香港的大學之排名都出現了較大幅度的下跌，香港大學排名下跌了5位，只能與新加坡的南洋理工大學並列第26名，遠遠落後於排名第8位的新加坡國立大學，而香港科技大學排名更大跌20位到第60名。

在今年5月份公佈的「全球學生閱讀能力進展研究」报告中，香港學生雖然表現優異，在43個參與國家與地區中排名第二位，但還是落後於排名第一的新加坡。在更負盛名的PISA評選中，2018年香港學生的閱讀與數學成績都排在第四位，還是落後於第二名的新加坡，而香港學生的科學成績則排到了第九位，更是被第二名的新加坡所拋離。

面對香港教育體系存在的這些「量」與「質」上的結構性挑戰，教育當局需要把握時機，未雨綢繆，以主動而積極的改革應對這些挑戰。為此，筆者有如下的建議：

第一，在中三引入分流機制，逐步將佔比約20%、學業表現不理想的學生分流至職業教育，逐漸將現有的Band 3中學改造為職業教育學院，並納入政府義務教育體系，為這部分在學業上已落人後的學生群體提供免費的、與現時高級文憑課程大致相當的職業教育與培訓，讓他們在踏入社會前已有一技之長並保有進一步晉升大學教育的機會。

第二，改進目前的升中派位機制，在Band 3中學改造為職業教育學院的同時，小學畢業生不再分為三類而是改為兩類進行排隊抽籤，縮小目前不同Band 中學間生源質量上的鴻溝，推動各類中學更均衡的發展。

第三、減少對直資、國際學校的資助，將這部分教育資源轉入職業教育體系，將之打造成為區域性的龍頭。

第四，對大學不同學科實施差異化收費，提高醫科、法律、商科等學科的學費，補貼STEM等學科的學生。

第五，將教育資助與學校和教師的表現掛鉤，增強競爭意識，打破教育體系逐漸形成的「大鍋飯」機制。

第六，善用「殺校」產生的空閒資源，積極引入海內外教育機構與民間資本，做大做強香港的教育產業。教育是香港政府主要的財政開支項，每年的經費過千億。

通過上述改革，一方面，可以有效減緩教育開支的剛性增長，讓教育的花銷恰得其所；另一方面，可以幫助達致教育公平，改善教育質量，進而提升香港教育體系的整體競爭力。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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