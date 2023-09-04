梁海明｜香港股市受什麽地緣政治和市場情緒左右？

財政司司長陳茂波日前於「司長隨筆」發表題為《提升股市流動性 展示香港新優勢》的文章，提到香港股市升跌受地緣政治和市場情緒所左右。西方的政治成見所造成的誤解，也干擾到投資者對本港和內地股市的信心。不少市民好奇，香港股市到底受了什麽地緣政治和市場情緒左右？



來稿作者：梁海明



香港股市受地緣政治和市場情緒左右，並不是什麼新鮮事。筆者上月在內地出席一個內部研討會，已指出若然香港未能擺脫地緣政治的衝擊和市場情緒的左右，香港的國際金融中心或將遭受重大衝擊，甚至國際金融中心地位也將不保。不少在場的內地學者均認可筆者判斷。

皆因在地緣政治方面，香港或將面臨「金融冷戰」的襲擊。自2021年俄烏沖突以來，以美國為首的西方國家「極限制裁」俄羅斯，導致多隻在海外上市的俄羅斯上市公司股價幾乎「清零」，例如俄羅斯聯邦儲蓄銀行曾一度暴瀉99%，俄羅斯Rosneft、Lukoil等石油巨擘股價也曾一度大跌90%以上。

「俄股清零」事件，導致西方投資者對投資俄羅斯、中國內地和香港等市場的風險胃納（Risk Appetite）出現系統性收縮，且也始終心有余悸，擔心未來西方和東方資本市場或將劃分為兩個陣營，陷入「金融冷戰」局面。因此，不少國際投資者擔心同類災難未來或會在香港的股市（中國內地企業在香港上市公司中數量佔比超過一半，股票市值佔比已經超過80%）重演，於是對投資香港金融市場持審慎態度。

而且，美國對香港的政策已發生重大轉變。以美國為首的國際資金認為香港正在從國際金融中心變成中國普通城市，因此，外資公司縮減香港辦公室規模，基金撤離及減持比重。

在上世紀五、六十年代，美國曾將香港打造成為反華的區域軍事和情報中心，當軍事扼殺中國內地失敗後，美國於上世紀八十年代開始，在英國的配合之下，將香港打造成為國際金融中心和自貿港，既保障最大化自身的投資利益，也冀以經貿、金融「和平演變」中國內地。美國對香港的政策和定位，近年又再次轉向，美國已削弱多年來對香港的經貿優惠，長遠來看將動搖香港作為國際金融中心的地位，同時牽制中國的發展，畢竟，中國內地企業在香港股市中已佔極大比重。

眾所周知，近年來美國證監會已使出博弈戰略狙擊中概股，既重創中國資產的估值，又可重擊港股，變相將被中概股視為救生艇的香港這一融資平台打翻。畢竟，既然美國華爾街開始不做中概股生意，那麼通過襲擊香港市場，客觀上可以警示香港，美國放棄的中概股業務，香港也別指望得到。

財政司司長陳茂波9月3日在網誌表示，要改善股市表現，不是單純靠下調股票交易印花稅就可以達致。（資料圖片／廖雁雄攝）

在市場情緒方面，則涉及國內因素、國際因素和香港本地因素。

其一，國內因素。人民幣貶值影響外資投資中國的回報，加上受疫情和一些宏觀政策的襲擊，不少中國內地企業發展受很大衝擊，對未來發展規劃較為保守，不少企業擱置了前往海外包括香港上市的計劃。同時，今年以來，中國內地經濟復蘇緩慢，房地產、消費和出口三個重要指標疲軟，政府刺激政策效果仍待觀察，直接影響在港交所上市的中國內地公司的盈利預期。

其二，國際因素。除了上文提到的金融冷戰和美國因素外，大部分國際投資者也對投資港股興趣不高。

長期以來，香港作為國際金融中心最核心的競爭優勢，其實是以律師、會計師、投行、專業咨詢和學界精英等眾多專業人士所組成的「群聚」效應，過去兩、三年離開香港移民外地的逾10萬人當中，大多數是包括律師、會計師、投資銀行、諮詢公司等專業人才，隨著這些人才的離開，香港的優勢開始下降，與此同時，新鮮血液又無及時補充上，難免影響到本地投資業務運作效率。

其三，香港本地因素。以前站在中美之間的香港，可以愉快地享受「兩邊通吃」的待遇，現在似乎變成了「兩邊都不討好」，以美國為首的國際資金會離香港而去，中國內地赴港資金未見大幅增加。缺乏資金加持，香港股市自然缺乏吸引。

例如，恆生科技指數於2020年中推出，當時約7000多點，最高在2021年初曾一度升逾11000點水平，但現在已跌到4200多點水平（9月初），美國納斯達克指數則超過14000點水平。差距是約三倍！在商言商，國際資金自然會選擇投資美國而非香港。 又例如，自2023 年以來，新股交易也差強人意，上半年在香港上市的31隻新股中，有15隻股上市首日即破發；而已上市的企業，也處於低估值、低交易量的狀態，顯示市場低迷下，投資者進場意願大幅降低。

故此，雖然財政司司長陳茂波表示將加大力度，透過「請客來」和走出去，積極向外推廣香港的優勢，親身說明「一國兩制」的獨特優勢為香港發展帶來的新機遇和新潛力。但是，故事再動聽，都不及實際行動更長情！若然未能成功讓國際投資者放下「金融冷戰」或將爆發的戒心，以及國際投資者未能看到投資香港的「錢」景和未能看到可以獲利的機遇，再動聽的香港故事，或許也只是「齋噏」，國際投資者很難「收貨」。

作者梁海明作者梁海明是絲路智谷研究院院長，絲路智谷聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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