劉仲恒｜房屋政策應該檢討

在世界各地的房屋問題中，香港算是數一數二的，當然，這不是件光彩的事。在擁有接近13萬名百萬富翁之外，香港還有很多人生活在貧窮線下，為住房而頭痛不已。截至今年6月底，在過去1年內獲安置入住公屋的申請者，他們的平均輪候時間是5.3年。這輪候時間在短期內似乎沒有大幅縮短的可能，迫使城內數十萬弱勢居民住進條件異常惡劣的「劏房」或「籠屋」，讓不少人覺得香港的房屋問題已經達到危機的水平了。



來稿作者：劉仲恒



香港地少人多，要從根本上解決房屋問題限制很多，這是大家都明白的。然而，筆者認為目前的房屋政策，確實有某些方面需要重新檢視，才能更徹底地解決房屋問題。首先，公屋租金跟市場租金水平嚴重脫節是個確切但又很少人指出的問題。提供廉租公屋被視為一種「德政」，所以很少人願意觸及這個議題。可是，任由公屋租金跟市場租金水平差一大截的後果，是從最基本層面癱瘓了政府提倡的置業階梯。由於公屋租金跟市場租金差距很大，現有的公屋租客根本沒有搬出的誘因，所謂的置業階梯基本上無法運作。筆者朋友有一名剛入職的員工，他要求完成試用期後不要加薪，就是為了不要超出公屋入息上限，可見現有租戶希望搬出的意願有多低。

同時，學過經濟學供求關係的人都知道，價格在很大程度上是由供求關係決定的。排隊輪候公屋的人士入息不高，在市場上能應付得來的是租金價格低端的住房。由於現有公屋租客不願遷出和輪候公屋時間太長，造成一大群入息有限人士爭奪數量相當有限的低端租務市場的現象。結果，巨大的需求把低端租務市場的價格硬扯了上去，造成了我們目前看到的危機。而低端租務市場價格的飆升，也讓現有公屋租戶更不願意搬出去，造成了惡性循環。所以，保持公屋租金低廉的所謂「德政」，卻害苦了社會上那所有未能享受入住公屋的低入息人士，這個問題政府看通了嗎？

第二個要檢討的方面是置業階梯。簡稱「綠置居」的綠表置居計劃，其單位在外形設計和建築用料方面跟公屋完全一樣，因此與公屋有很高的可換性，成為啟動置業階梯的一個契機。但可惜的是，目前綠置居超過一半單位的實用面積是30平方米以下，有些單位連20平方米都不到。以這樣的面積，很難吸引公屋租客購買，以騰出公屋單位給輪候人士。連政府都承認，在今年三月底開始選樓程序的「綠置居2022」，約有1百個單位尚未售出，都是實用面積20平方米以下的單位。由此可見，房委會有必要檢討綠置居項目的設計方案，增加實用面積較大的單位，才能吸引公屋租客遷出，啟動置業階梯的流動。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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