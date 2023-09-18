來稿｜海峽兩岸青年發展論壇為推進中國統一貢獻力量

第六屆海峽兩岸青年發展論壇以「同心合力迎亞運，攜手共繪新藍」為主題，9月15日在浙江杭州舉辦論壇開幕會暨主論壇。兩岸青年嘉賓圍繞「奮鬥」、「融合」、「共用」三個篇章展開交流座談，分享各自在大陸工作生活經歷與感想。



來稿作者：龍子明



中共中央總書記、國家主席習近平向論壇致賀信。習主席指出，青年是國家的希望、民族的未來。海峽兩岸青年發展論壇為兩岸青年交流交心、互學互鑑提供重要平臺。希望更多兩岸青年通過論壇成為同心同行、攜手打拼的好朋友好夥伴，為推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一大業不斷貢獻青春力量。習主席強調，實現中華民族偉大復興是全體中華兒女的共同夙願。兩岸青年生逢其時，施展才幹的舞臺無比廣闊，實現夢想的前景無比光明。我們歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。希望兩岸青年把握歷史大勢，堅守民族大義，維護國家統一，勇擔時代重任，堅定走兩岸關係和平發展正確道路，把兩岸關系發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人手中。

海峽兩岸青年發展論壇是由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會和台灣中華青雁和平教育基金會共同主辦的論壇，以「攜手共創新時代」為主題，於2018年7月8日在浙江杭州召開。海峽兩岸青年發展論壇自2018年舉辦以來，累計有2600多名兩岸青年踴躍參加，已成為兩岸青年交流交心、互學共鑒的重要平臺。來自海峽兩岸的青年共敍血濃於水的同胞情誼，共話中華文化的弘揚之道，共議兩岸青年發展大計。

兩岸關係發展的歷程充分説明，台灣同胞的福祉，特別是青年一代的發展，與兩岸關係息息相關。兩岸關係好，台灣才有前途。兩岸關係改善發展，進而實現統一，台灣才會有廣闊發展空間，台灣青年一代也才會獲得更大更好的發展機遇和舞臺。未來「中國夢」的實現，離不開台灣同胞的融合與參與，離不開兩岸青年的相互理解與真誠合作。

當前臺海形勢不確定不穩定性增多，「台獨」分裂是兩岸同胞攜手共創美好生活的最大現實威脅，廣大台灣青年觀大局、察大勢、守大義，堅定不移反對台獨分裂和外部勢力干涉，挺身維護自身利益福祉、勇於追求美好生活。

為了兩岸世代永久和平，為了中華民族的偉大復興，更多兩岸青年肩負起神聖使命，一起共圓中國夢。越來越多台灣青年投身祖國統一事業，島內愛國統一力量薪火相傳、青藍相繼。大道不孤。十四億大陸同胞和強大祖國，永遠同你們站在一起。

過去十多年，兩岸四地青年的交流日益頻繁，透過各類型的參訪、交流及聯誼活動，彼此加深了認識，亦建立了珍貴的友誼。當中，兩岸的青年社團擔當著不可或缺的角色。從年輕人交流的層面，兩岸青年社團應充分利用現有的交流平臺，鞏固友誼。兩岸青年社團亦應該建立長遠的溝通機制，定期交流聯繫，瞭解對方青年的需要，從而舉行適切的交流活動。

「愛我中華——兩岸四地青年大匯聚火車團」是由港、澳、台、內地多個青年團體於2001年創辦的活動，每年以火車為交通工具，赴內地不同省市學習交流，創辦至今已舉辦了20屆。多年來，組織超過7,400名參與者，走訪過祖國的大江南北，開展了全方位、多維度、不同視角的社會實踐活動，勝讀網絡千言萬語。活動在兩岸四地反響熱烈，社會關注度高，影響面廣，為激發青年的愛國熱情，加強兩岸四地青年溝通交流作出了極大的貢獻。 多年來，「愛我中華」火車團的足跡遍佈內地十多個省市，參與總人數超過7,400人，對促進兩岸四地青年文化交流及鞏固友誼取得豐碩成果。繼往開來，「愛我中華」火車團將帶領更多青年到訪內地不同省市，瞭解祖國及促進香港、台灣、澳門及內地青年之間的友誼。

「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。」面對當今世界日益激烈的國際競爭，兩岸青年應當銘記歷史教訓，從中汲取動力，發奮圖強，團結奮鬥，抓住機遇，共謀發展。多做有利於兩岸繁榮富強的事，多做有利於兩岸同胞利益的事。只有兩岸發展強大起來了，兩岸的中國自己主宰自己的命運，實現真正意義上的全民族的偉大復興。

「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」，習主席引用這句詩，在表明什麼？表明對中華民族未來的堅定信念。「中華民族偉大復興的中國夢」、「我們都是追夢人」、「努力奮鬥才能夢想成真」、「在新時代裡放飛青春的夢想」，習主席在多次講話中用「夢想」感召青年、用「夢想」煥發奮進的力量。因此，解釋新時代實現夢想的方法和途徑，昭示「追夢需要激情和理想，圓夢需要奮鬥和奉獻」的哲理，讓兩岸青年對國家和自己的未來有更強的信心，更深的期待。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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