來稿｜美國政府面臨停擺危機！介入台海戰爭是夢囈

根據美國財政部發佈的資料，美國政府撥款月底就到期，新財政年預算案仍無法通過，美國政府再次面臨停擺危機。一系列美國經濟報告料將被推遲發布，這將使市場、企業和政策制定者在做決策時失去參考依據。



來稿作者：區漢宗



美國總統拜登9月14日警告，隨著政府可能關門的時間逼近，共和黨的削減支出計劃將對美國經濟和選民造成傷害。美國政府撥款將於9月30日到期，但拜登政府的新預算案仍未通過，因為部份共和黨眾議員要求把2024財年支出削減至1.47萬億美元（約2萬億新元），這比拜登和眾議院議長麥卡錫5月在債務上限協議中所同意的金額少了約1,200億美元。

拜登指責共和黨違背承諾，威脅進一步削減開支和再次讓政府停擺。麥卡錫也對黨內同僚感到不滿，警告若政府被迫關閉，沒有人會獲益。他甚至對黨內強硬派直言，有膽量就罷免他。

國會預算辦公室（CBO）報告估計，此次政府關門的永久性損失，達到了 30 億美元。更加糟糕的是，一旦美國政府真的陷入停擺，大部分重要數據，如9月非農、CPI、恐怖數據、PCE以及三季度美國GDP等重磅數據都將無法按原定時間發佈。這將使美聯儲的工作難度升級，市場、企業和政策制定者失去一大參考。

美國跨黨派研究機構負責任聯邦預算委員會（CRFB）的主席Maya MacGuineas表示：美國已經達到了一個沒有人會引以爲豪的新里程碑：我們的國家債務總額剛剛超過了33萬億美元。

美國是全世界最大的經濟體，更重要的是，以美元為主導的國際貨幣體系，讓美聯儲在國際上扮演著世界銀行的角色，美元成為世界最主要的儲備貨幣，而美國國債也曾在全球範圍內備受追捧。美元的主導地位賦予了美國巨大的權力和影響力。

這還意味著，美國政府的財政和貨幣政策會影響世界其他地區，因為這些政策會影響美元的幣值。美國可以利用美元在國際支付系統中的核心地位，對不符合其利益或政策目標的國家或實體實施制裁，從而削弱其經濟實力和政治影響力。美元的主導地位使美國能夠擁有超出其全球GDP和貿易比重的影響力，美國的競爭對手和盟友一直以來均對此耿耿於懷。

面對中國減持美國國債，美國已經有了擔憂，因為中國減持美國國債，會讓美國財政部更加的被動。從美國財政部長耶倫訪問中國就可以看得出來，美國是迫切要中國增持美國國債。

美國財政部公佈的數據顯示，作為美國第二大債主的中國，從去年4月份開始，美國國債持有金額就一直低於1萬億美元。今年以來，美國的赤字支出超過3萬億美元，國會正在辯論下一個數萬億美元的計劃，自8月11日起美國政府已連續五天向市場投放了6.2萬億美元，約合人民幣43萬億元。到目前，美國的國債已經達到了歷史最高33萬億美元。目前黃金的反常高位價格不斷突破，本質上就是人們對美元未來的消極反應。

據統計已經有24個國家大規模拋售美債，沙特拋253億美元，印度拋售210億美元，俄羅斯到3月已經拋售了其持有的96%美債，共計約1,050億美元。

美國政府面臨停擺危機，山姆大叔已達到自顧不暇的糟糕程度。拜登揚言，中國不能對台動武，否則美國會保護臺灣！一旦戰爭長期化，對美國的拖累可拖垮美國。

朝鮮戰爭，據估計美軍耗資600億至700億美元，約合21世紀初的1000億美元左右；2008年，美國國會一份報告估算，越戰總共的花費為6860億美元（換算成今天的錢則超過9500億美元）；1999年的科索沃戰爭，美國持續78天的空襲行動耗費了70多億美元；根據美國布朗大學公佈的一份報導，2001年至2021年，美國為阿富汗戰爭總共投入了2.313萬億美元。美國若介入台海戰爭，完全拖垮美國。

遠的不說，美國國債觸頂是近在眼前的事，一旦預算受阻，進入政府停擺倒計時，美國財政部將採取一系列緊急措施，避免破產。在所有政府部門都需要緊急撥款才能維持運作的時候，介入台海戰爭的錢從哪裏出，擠佔哪個政府部門的份額，就成了問題。美國如介入台海戰爭，頭號超級大國將轟然倒塌。

且不論美國是否介入台海戰爭，從目前來看，美元在世界儲備和支付中的地位，以及美國通過美元掠奪世界財富的時代將逐漸過去。

作者區漢宗是資深傳媒人，現於本地傳媒擔任主筆。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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