來稿｜優化戒煙服務助控煙大局　增心理治療解心理癮

為聽取社會對下階段控煙策略和措施的意見，政府推出《控煙策略公眾諮詢》，醫務衞生局就四大控煙策略，提出十四項控煙措施建議。作為醫生，在眾多控煙措施建議之中，我最認同「將戒煙培訓納入所有基層醫療專業人員的持續醫療培訓課程」，原因很簡單，一般市民最常接觸到的醫生是門診醫生，讓基層醫療醫生參與戒煙服務是個最好的起點，可以將戒煙服務接觸面最大化，惠及吸煙人士。



來稿作者：黃宗顯



不過，儘管目前坊間對控煙政策的討論甚多，不同組織、專家均積極出謀獻策，卻很少人會從上癮、戒癮、培養習慣的角度出發，為吸煙人士設想。畢竟，最有效降低吸煙率的方法，是向吸煙人士提供有效的戒煙協助。

翻查政府2022年的數據，在曾找方法戒煙的吸煙人士之中，有85.4%是「靠自己意志」，只有7.9%是「靠當局資助的戒煙服務（包括電話熱線、針灸戒煙服務及郵寄戒煙藥物服務）；亦有組織研究顯示，在1,015位吸煙受訪者中，只有約四成吸煙受訪者表示過去一年曾留意到政府戒煙服務資訊，而當中近八成認為這些戒煙服務無效。兩項結果，均指向一個結論：吸煙人士不接納甚至是抗拒政府所資助的戒煙服務的現象，相當普遍。

任何服務成效不彰，均應檢討，戒煙服務推行多年，成效卻一直不顯著，其中一個原因，可能是當局過份依賴藥物治療，而忽略心理治療。

精神科專科醫生黃宗顯認為，可讓基層醫生參與戒煙服務，與煙民同行幫助他們戒煙。（資料相片）

作為一位精神科醫生，我曾經協助過不少病人戒除各種癮症，可以肯定的說，成癮行為，是更為複雜的習慣表現，包含生理依賴與心理成癮的行為模式，要掌握吸煙人士吸煙背後的心理訴求，才能夠對症下藥，解決煙癮問題，形成新習慣。如果當局的戒煙服務只著重於藥物治療，或許可處理到表徵的生理癮，但解決不了更深層次的心理癮，無法形成新習慣，自然協助不到吸煙人士戒煙。

日前有組織建議政府再一次增加煙草稅，希望透過提升煙價，迫使更多吸煙人士戒煙，筆者的專業是精神科，不是公共政策，難以沙盤推演煙稅與吸煙率的直接關係，但只是想從過往協助病人戒癮的角度出發──戒煙是個過程，難以一步登天，要按步就班，推行措施，環環相扣配合。

只有在改革完善戒煙服務後，其他控煙措施才可能發揮較有效作用；相反，如果戒煙服務不奏效，即使推行多項控煙措施，吸煙人士亦會因未能接觸有效戒煙服務而放棄戒煙，繼續抱持舊有習慣，甚至轉投較便宜較容易接觸的私煙，加劇非法私煙問題。

說到底，長遠提升整體社會公共衛生水平才是控煙真正目標，不應過份執著追求短期成績，而失卻大局，正是典型的「贏了戰役卻輸丟戰爭」。說到底，完善戒煙服務，為吸煙人士培養新習慣，才是長遠之道。

作者黃宗顯是精神科專科醫生，是英國皇家精神科醫學院院士、香港精神科醫學院院士、香港醫學專科學院院士（精神科）。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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