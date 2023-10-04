仲點論政｜前路是相互依存和多邊主義

筆者曾看過一項很有意思的統計數字，說人類在有文字記錄的3,400年歷史裡，只有268年完全處於和平狀態，算起來連8%都不到。人類仿佛從動物那裡學會了「弱肉強食」這個歷久不衰的叢林法則，並把它「昇華」為你輸我贏、你死我活和贏者通吃的零和博弈思維方式。但是，我們有否認真想過，這必定是人類生存下去的必然法則嗎？



來稿作者：劉仲恒



這確實是個值得認真思考的問題。無邊無際的宇宙是個浩瀚的海洋，而地球只有一個，這艘汪洋中的「小船」就是所有人的家園。同處小船上，理應風雨同舟、和睦相處、榮辱與共才合理。船上的人應該把所有的精力放在建設持久和平、共同繁榮、整潔可愛的環境才對。哪有聽過同處一舟卻要晝夜爭鬥的道理？那麼做，肯定會把小船顛覆不可。所以，現在該是時間放棄弱肉強食和你輸我贏這舊有的思維方式，既然風雨同路，為何不構建人類命運共同體呢？讓船上的人都能安穩地過日子，那該多好啊。

而與此同時，我們在日常生活中從小到大要學的是互相尊重。世界各地人民的文化、語言和背景都不同，如果國與國之間也能做到互相尊重，就必定會出現多邊主義。我們說的多邊主義，就是指追求共同目標的多國聯盟和合作，跟單邊主義或孤立主義對立。正所謂一樣米養百樣人，要所有人歸向單一文明和價值觀是不切實際的。可惜的是，在現實世界裡，那就是我們每天看到的事情。合乎他們價值和利益的，他們就吹捧，不合乎的就全力抹黑。現時互不信任、爾虞我詐的情況日益嚴重，世界正走向支離破碎，筆者認為只有實行多邊主義才能扭轉局勢。

地球這艘「小船」上的日子並不好過，自然災害、貧窮弱勢、恐怖主義、網路戰爭和流行疾病正以前所未有的速度增加，肆虐全球。以貧窮問題為例，根據聯合國一份新的報告，有接近9億的貧困人口生活在中等收入國家，超過4億人生活在低收入國家。在歐洲，超過1億公民面臨貧窮或社會排斥的風險。要應對這許多挑戰，我們必須立即採取集體行動，只有相互依存和信賴多邊主義，大家齊心協力才能渡過難關。在當下這個環境裡，世界所有國家要團結起來捍衛人權、維持和平和推動可持續發展，一起構建人類命運共同體，那才是人類和地球未來發展的正確路向。

不幸的是，身邊的事實往往事與願違。目前，多邊主義正面臨重大危機，相互依存是個所有人都明白的道理，但卻沒有獲得積極的落實。各地保護主義抬頭，不斷蠶食國際合作的空間。這個不良的發展路向必將阻礙人類解決目前困擾日常生活眾多複雜挑戰的能力。構建人類命運共同體的理念，既符合相互依存的概念，也注重於全人類的福祉，既有現實的思考，又能前瞻未來。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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