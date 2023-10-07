恩威並施｜不合常理的城規會制度

粉嶺高球場最近捲入司法程序，高等法院批准暫緩執行環評程序的申請，直至香港哥爾夫球會提出的司法覆核有結果。哥球會尋求在法庭上就土地運用、興建公屋用途等議程與政府對決，以球會背後的充裕財力，打這些官司對其來說基本上沒有什麼大問題。



這場爭議背後的真正問題是香港的土地資源不能釋放出來發展社會不同的需要，而其中一個癥結是城市規劃委員會（城規會）這個制度。英國政府離開香港之前設立了這個不正常的架構，雖然以規劃為名，但整個機制卻不符合規劃邏輯。



1991年成立的城規會是法定組織，宗旨是透過有系統地擬備行政長官所指示的香港某些地區的佈局設計及適宜在該等地區內建立的建築物類型的圖則，以促進社區的衞生、安全、便利及一般福利。城規會主席是發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲女士。城規會下設規劃小組委員會與申述聆訊小組委員會，前者再分為都會規劃小組委員會與鄉郊及新市鎮規劃小組委員會。城規會成員人數接近一百人，每次開會討論百多件甚至幾百件個案。地政總署前署長劉勵超透露城規會曾創下會議由早上9時開至翌日凌晨零時30分結束的馬拉松紀錄。試問在這種馬拉松開會模式之下，怎樣能夠作出理性正確的決定？

所以，城規會只是一個橡皮圖章，而它所謂的公眾諮詢基本上也是一個笑話。那是大家鬥人多的「曬冷」式諮詢，人多就是對，人少就是錯。可是，規劃不是人多人少的問題，規劃是一門科學，就正如醫學。醫生醫治病人是需要醫學專業知識去診斷的，而不是透過少數服從多數的民主程序去決定如何治療。

新加坡為什麼比香港成功？因為新加坡政府有符合常理邏輯、有層次的規劃制度。新加坡的頂層官員受過專業培訓、有規劃經驗，然後一層一層分工，工程師負責工程、建築師和規劃師負責規劃，不像香港基本上由工程師與硬件工程主導。

回到高球場爭議，它就是一個鬧劇。高球場可興建的公屋數量少得可憐。在有錢人頭上動土，其實是擺個姿態給市民消消氣。若把建幾座公屋說成可以解決房屋問題，更只是政治公關行為。要真正解決房屋問題，就應該重新修訂香港規劃條例，尤其是廢除城規會這個不合理的制度。

最重要的問題是發展局現在的頂層建築嚴重缺乏研究能力，官員們只是在處理程序，規劃署只是處理部門與部門之間的所謂工程協調，缺乏整全、科學性的研究。例如，全世界的城市都在推動綠色交通工具，減少汽車數量，唯獨香港是以增加汽車數量為目標。汽車與城市規劃息息相關，關乎道路和高速公路的土地分配、停車空間和空氣質素，等等。

香港的規劃被大型工程騎劫，什麼問題都是以做大型工程來應對。為什麼海濱事務委員會用了46億元進行的灣仔海濱工程，竟連為夜市提供電力這個簡單任務也做不到？他們只是拿錢來灌混凝土，在海邊設了很多混凝土平台、很多所謂公共傢俱和種花草，但根本沒有規劃可言。

頂層規劃需要有層次，海濱應如何發展？怎樣規劃？需要參考其他城市案例和做研究。內地大城市會把海邊規劃看待成社區發展及經濟發展，海濱區域有餐飲區、商業區、跑步區、單車徑等規劃，香港卻欠奉。

回到粉嶺高球場，高球場其實可以達成一個共贏的方案，就是變成一個新的公共綠化空間，也可在周邊興建一些高端旅館及一些中低價的民宿等，把高爾夫球場區變成一個文旅區。有錢人可以在區內打高球，中低收入人士也可以有其他活動，可以踏單車、跑步、放寵物，讓百年歷史的球場發展出一個社區經濟。

球場用途變成零和遊戲的對決，就是因為沒有規劃。規劃的主要目的就是讓大家Happy，但香港現在規劃模式是沒有人Happy，只出現很多工程，興建很多硬件，像7,500萬元的天橋無障礙升降機、5,000萬元的觀塘海濱音樂噴泉等。那些沒有文化靈魂、沒有社區特色的硬件使用率和效益如何，政府有否進行檢討呢？

硬件工程主導的方式令香港嚴重落後，若果不改革，讓城規會這個奇怪的制度繼續存在，問題就不會改善。至於需要用法庭去解決本來是很簡單的規劃問題，本身就是一個非常奇怪的香港管治失敗的現象。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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