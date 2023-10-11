來稿｜貫徹習主席文化思想香港大有可為

中秋國慶長假剛過，一場重要會議——全國宣傳思想文化工作會議在北京召開。會上傳達了習近平主席對宣傳思想文化工作作出的重要指示。這次會議首次提出習近平文化思想。文明生生不息，思想與時俱進。習主席文化思想明體達用、體用貫通，明確了新時代文化建設的路線圖和任務書，表明中國共產黨的歷史自信、文化自信達到了新高度，這在中國共產黨的宣傳思想文化事業發展史上具有里程碑意義。



來稿作者：周厚立



習主席強調，要堅定文化自信，秉持開放包容，堅持守正創新，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供堅強思想保證、強大精神力量、有利文化條件；總書記又提出做好宣傳思想文化工作的「七個著力」，其中著力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展；著力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒。在這些方面，香港大有可為。

如果說「美蘇冷戰」是「第一次軟實力世界大戰」，那麼，當下的「中美博弈」就可謂是「第二次軟實力世界大戰」。是次「大戰」的核心在於中西文化的互鑑互通。而作為中西文化交匯之都的香港，正是這場「交流碰撞」的主戰場。

根據美國哈佛大學教授約瑟夫·奈的論述，要評價一個國家的綜合國力，既包括由經濟、科技、軍事實力等表現出來的「硬實力」，也包括以說服、吸引、感召等柔和方式令對方接受其文化、價值觀乃至意識形態的「軟實力」。國家建構「以德為體、以人為本、以和為貴」的中華主流文化，將有助於社會的長治久安、民族的欣欣向榮、世界的共同進步。

有調查顯示，香港社會95%均為華人，其中尤以廣府人為主。廣泛散播於香港的中華傳統文化的元素不僅僅停留在武術、戲曲方面，民眾生活的方方面面均受其影響。在香港，處處體現著中華傳統的文化元素。可以說，中華傳統文化是香港文化的根基。

滔滔香江水，彙聚四海風，從歷史街區到西九文化區，從傳統文化到現代文化，從故宮、戲曲藝術到街頭音樂。一路走來，當我們回首望香港的發展歷程，令我們驚歎的不應該僅僅是她華麗的外表，更應該有她包容的態度，多元的文化。《十四五規劃綱要》明確支持香港建設成為中外文化藝術交流中心，這是中央對香港的高度期待。

潮汕文化，隸屬於嶺南文化，廣東三大文化之一。 是漢文化的子文化，是古中原文化的遺存，是中華民族優秀文化的重要組成部分，在歷代傳承過程中不斷發展而形成的漢文化。潮汕文化既具有鮮明的地域特色，又帶有中原文化的某些特點，貫穿於潮人整個社會生活之中。以潮汕英歌舞、工夫茶、潮汕飲食、潮汕商幫文化、潮汕善堂、潮汕祠堂，潮汕方言、潮繡、潮劇、潮樂、潮汕工藝、潮汕木雕、潮州大鑼鼓、潮汕民居等為代表的潮汕文化影響深遠，譽播海內外。 香港潮人盂蘭勝會 、 潮汕英歌舞、潮汕僑批文化 等多項被列為國家非物質文化遺產 。

「有潮水的地方就有潮聲」。潮州汕頭是我國著名的僑鄉，據統計，目前旅居海外的潮籍華僑華人和港澳臺同胞人口約230萬人，除港澳臺同胞外，主要分佈在泰國、新加坡、澳大利亞以及一些歐洲國家。近年來，潮汕聚焦「根魂夢」，做好「僑文章」，充分發揮海外潮汕籍華僑華人的獨特優勢，大力推進華僑經濟文化合作試驗區、「僑夢苑」等涉僑平臺建設，發揮國家「海智計畫」工作基地、南粵僑創基地、國際潮籍博士聯合會等平臺作用，構築凝僑心聚僑力匯僑智的「僑」頭堡，將僑的優勢切實轉化為汕頭發展的優勢。

事實上，香港在講述中國故事、傳播中國聲音上確實獨具優勢，香港是中西文化交匯之地，特殊的地理位置賦予了香港「超級聯繫人」的地位，具有文化交流的先天優勢。香港可充分發揮「一國兩制」的優勢，利用自身對外界的瞭解，針對世界上不同地區的受眾選取合適的話題進行溝通，向世界展示真實的中國，讓國際社會更好地瞭解中國、感知中國、認同中國。

作者周厚立是港區全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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