來稿｜地鐵停駛的士漫天要價　改善惡劣天氣交通安排刻不容緩

颱風「小犬」來襲，雖未有對本港造成嚴重破壞，惟揭露香港機場滯留安排的短板。不少市民認為問題癥結在於天文台改發九號風球訊號前後只有15分鐘警示，集體運輸系統隨即終止服務，加上的士司機濫收車資，大批旅客被逼滯留在機場，資訊不足，旅客無所適從，有損香港的國際形象。行政長官李家超亦坦承交通安排不理想，並已開展極端天氣疏導滯留旅客的研究工作，務求改善旅客在港的旅遊體驗。



來稿作者：駱俊偉



旅客滯留機場安排欠佳

根據天文台惡劣天氣下的警示，旅客逗留機場是確保旅客安全的最佳選擇。但九號信號期間，機場仍然熙來攘往，根據機管局資料，仍有1.6萬旅客當晚入境香港，然而接駁市區的公共交通系統完全停擺，僅靠寥寥可數的的士接載市民前往市區。不過，機場空間有限，滯留旅客過多可能導致機場環境局促，使旅客坐立不安，群情更洶湧。

當集體運輸系統受極端天氣影響而終止服務，機管局便應啟動緊急應變方案，視乎天氣狀況，開放附近的亞博館及聯繫附近酒店，容許旅客短暫停留，並安排免費穿梭巴士或機場快線，接載滯留機場的旅客，讓旅客自行選擇逗留機場或前往其他休息地方，藉此疏導機場過多的人流。機管局亦需增加人手，在出入境大堂，為滯留旅客及時發放最新天氣和交通資訊，便於旅客自行安排行程。

欠缺配套的士坐地起價

此外，本次風暴期間機管局曾請求的士商會出手相助，然而效果欠理想。傳聞有的士司機曾被保險公司以「風暴下沒有妥善管理的士」為由拒保，被逼自掏腰包負擔維修費用，加上來回機場耗油量大，惟社區加氣站關閉，的士容易中途拋錨，導致司機普遍不願承擔暴雨開車的後果，而業界的害群之馬看準機會坐地起價，促使的士同業蒙羞，更影響旅客對香港的觀感。

事實上，針對非故意事故的士保險幾乎「應包盡包」。建議政府和業界加強宣傳，釐清權責，減輕司機憂慮。同時，政府也需完善極端天氣下，維持的士運作的配套安排，如與業界商討特別情況下維持十八區指定加氣站運作，以及與車行協商開放維修點等。

考慮到惡劣天氣下開車具備一定危險性，徵收合理附加費人之常情。建議政府收集各持份者的意見，研究設立「惡劣天氣車資附加費上限」的可行性，例如容許的士司機統一按照路程遠近分級收費，並在加強「放蛇」執法，嚴厲打擊不按咪錶收費的行為，既照顧司機的需要，也保障乘客的權益。

本年度雨季已接近尾聲，接下來政府必須檢討目前惡劣天氣機制的不足之處，制訂一套完善的極端天氣交通應變方案，並最小化極端天氣為社會運作帶來的負面影響，挽回旅客的信心。

作者駱俊偉是公共政策研究員，城市大學公共政策與管理碩士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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