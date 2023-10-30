來稿｜施政報告增強發展動能　以結果為目標重在落實

新一份施政報告廣聚民意，採納了大量議員提供的意見，這彰顯完善選舉制度後，行政立法良性交流的效果，為行政主導、「愛國者治港」創造了更大建設力量和價值。李家超到立法會出席施政報告答問會，回答十幾位議員不同範疇的關注焦點，並鏗鏘有力地表示：「我寫了在施政報告便會落實；我們是『以結果為目標』。」



這一份施政報告聚焦「拼經濟」與「惠民生」，體現出「強化優勢、把握機遇，補短板、化風險」的施政方向。施政報告推出多達六百多項政策措施，強調以產業導向、推動產業發展、增強發展動能，提出了一系列刺激香港經濟增長、支援營商、為優勢產業創造發展機會的措施。



來稿作者：周厚立



施政報告以灣區思維注入發展新動能，加強與大灣區內地城市合作發展，共同推進制度變革、管治創新，完善創新科技上中下游協同發展的生態機制，力拓新興產業、推進工業化，作優勢互補，融入國家發展大局，有利於香港的長遠發展。

這是一份承先啟後、守正創新的施政藍圖，凸顯「以結果為目標」的實幹底色，顯示出對接國家發展戰略的「大格局」，積極作為，推動香港發展，做到了有為政府與高效市場的有機結合，充分發揮了「一國兩制」下香港的特色和優勢。

《施政報告》推出多項措施著力搶人才、留人才，其中包括發展「總部經濟」，以及成立「新型工業發展辦公室」推進「新型工業化」和支援重點企業在港發展。北部都會區的規劃以產業帶動，基建先行為主軸，深度對接深圳和大灣區其他城市的規劃。並制訂《香港旅遊業發展藍圖2.0》，成立「文創產業發展處」推動文化藝術及創意業界產業化發展。

本屆政府上任後，一直從「治理體系」、「治理能力」和「治理效能」著手，著力提高治理水準。為了在公務員團隊建立「以結果為目標」的文化，2023年《施政報告》訂立共150個指標，其中73個是新指標，其餘77個是2022年《施政報告》訂下、有效性超越一年而繼續生效的指標。新指標包括：貫徹「一國兩制」 維護國家安全，全力推展《基本法》第二十三條立法工作，提出有效的立法方案，在2024年內完成立法；在社區內推展愛國主義教育，於2024年內設立「香港抗戰及海防博物 館」，以及於2024年第二季在康文署開設「弘揚中華文化辦公室」等。

綜觀整個施政報告，其實是一個整體。推動整體經濟發展，政府有帶頭作用，所以出訪時會建立政府和政府的關係「開大門」，但之後的工作就會政府和商界，或商界和商界的合作，政府帶頭「開大門」，大家「開小門」。《施政報告》努力擺脫傳統自由放任的管治路徑依賴，建構一個願意承擔、努力作為、加強治理的特區政府。為不同決策機構制訂「關鍵績效指標」（KPI），建設一套有擔當、有目標、有成果的管治文化。

「以結果為目標」解決社會問題，這不僅是新一屆特區政府將付諸行動的目標，更是帶領組織文化改變的重要元素。香港進入由亂及治的關鍵時刻，不能再蹉跎歲月，政府不能繼續在缺乏KPI的情況施政。需要交出時間表、路線圖及層層的KPI。

施政報告積極融入國家發展大局、對接國家發展戰略，增強融入意識，加強港深合作、大灣區一體化發展，這是香港融入國家發展大局、把握國家發展機遇的必然選擇。施政報告貫徹了行政長官李家超的施政理念和作風，展示出管治有承擔，發展有謀劃，惠民有作為。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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