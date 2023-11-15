來稿｜香港特區政府與港區人大政協協作3建議

近日，特首李家超公布任內第二份《施政報告》，就「完善『治理體系』」提出設立「人大政協聯絡機制」。港區全國人大代表和港區全國政協委員（下稱「港區全國人大政協」）除了是國家重要組織成員外，更有向有關部委提案的權利。假如特區政府與「港區全國人大政協」協作，定能凝聚愛國愛港力量，共建香港。



來稿作者：劉健宇



提升在港政治排名

「全國人民代表大會」是我國最高國家權力機關，「中國人民政治協商會議全國委員會」則是全國性政治協商與諮詢機關。香港居民能夠成為這兩個機關的一員，既體現了在港中國公民與其他中國公民享有共同的權利與義務，亦為港人提供國家級舞台貢獻國家與香港。

現時港區全國人大代表有36人，港區全國政協委員現時包括特邀香港人士124人及各界別香港人士逾60人。當中便包括政府、立法會、商界、社會各界的資深人員、專業人士等。現時「港區全國人大政協」屬於香港特區選舉委員會第五界別「香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界」的當然選委，與有關全國性團體的香港代表互選產生的選委，除負責提名及選出行政長官外，亦負責提名立法會、區議會的參選人，及在新增的功能界別選出一名立法會議員。

「港區全國人大政協」除了肩負國家任務外，亦支持與監督一國兩制在港施行。然而，「港區全國人大政協」貴為國家機關的一員，在香港特區這個省級行政區，卻沒有正式的禮賓排名。現時由政府禮賓處編訂和更新的「香港特別行政區排名名單」中，行政長官排名第一，終審法院首席法官排名第二，香港特別行政區前任行政長官則排名第三——值得注意的是，該排名稱「就禮賓安排方面，鑒於梁振英先生⋯⋯為全國政協副主席，他出席特區活動時，應列為嘉賓。」但其他「港區全國人大政協」卻未有正式的禮賓排名，未能讓公眾正確認識他們的政治地位與貢獻。

參考澳門特區協作傳統

「港區全國人大政協」與其他「全國人大政協」依法履職盡責。根據《全國人大組織法》和《全國人大議事規則》的規定，一個代表團或者30名以上的代表聯名，可以向全國人民代表大會提出屬於全國人大職權範圍內的議案，由主席團決定是否列入會議議程，或者先交有關的專門委員會審議；假如人大代表的議案一經通過，就具有法律效力。政協委員則可以個人或者聯名方式提出提案，或政協全體委員會議期間以小組或者聯組名義提出提案；提案辦理有專門機構負責，要求件件有着落，案案有答覆。

對於特區政府與該區的「全國人大政協」協作，澳門的經驗遠比香港豐富，因為澳門特首、立法會主官均曾擔任這些崗位，有親身經驗。澳門特區第一任特首何厚鏵，早於1988年澳門未回歸時已任澳區全國人大代表，並任第八及九屆（1988—2000）全國人大常委，至參選澳門特首才辭任；第五任特首賀一誠則自2000年就任澳區全國人大代表，並接替何厚鏵任全國人大常委，並到參選澳門特首才辭任。可見澳門兩任特首深諳全國人大的職能與運作，以至在全國人大常委會有豐富的工作經驗。

另外，澳區全國人大代表通常包括澳門所有主要團體的負責人，包括澳門工會聯合總會、澳門街坊會聯合總會、澳門中華教育會；而澳門立法會主席、部份議員也通常是澳區全國人大代表。而澳區全國政協委員則多是澳門的重要商人或企業家。澳門特區政府現在亦會定期諮詢澳區全國人大代表、全國政協委員。現任特首賀一誠便於2023年9月便與澳區全國人大代表座談，就特區政府制定明年度施政報告聽取意見及建議，並就經濟適度多元發展、橫琴粵澳深度合作區建設、推動旅遊復甦等議題交換意見。這些經驗均值得香港參考。

發還工作開支培養政才

此外有一些具有香港政治社團背景的「港區全國人大政協」亦會依托所屬社團的資源。2023年，民建聯設立人大政協辦事處，辦事處的具體工作有三：聯繫各界、政策研究、兩會期間就香港事務提案、回應港人就內地問題的查詢及求助；辦事處更透過支部聯絡點，現時全港已有過百個聯絡點。經民聯亦於同年聯合同一政團的港區全國人大代表，在兩會分別提案。

然而，仍有不少沒有政團背景的「港區全國人大政協」只依賴自身力量。港府可以參考立法會《申請發還工作開支的指引》，為「港區全國人大政協」提供辦事處營運開支、酬酢及交通開支、開設辦事處及資訊科技開支等，設立償還款額，以支持其履職盡責，同時深化即將設立的「人大政協聯絡機制」。

作者劉健宇是香港青年聯會會董、香港政策試驗組創辦人。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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