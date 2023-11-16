來稿｜床蝨風暴來襲　制定系統策略外防輸入內防傳播

床蝨風暴席捲多國，全球化過程無疑加快床蝨擴散速度，增加大流行風險。歐亞等地相繼失守，對全球公共衞生管理造成重大挑戰，其中韓國是港人熱門旅遊勝地，首爾、仁川及大邱等地均成重災區，遍及地鐵、戲院、酒店、汗蒸幕等。香港也已錄得零星遊韓後出現床蝨的個案，有網絡圖片甚至顯示，香港機場快線列車也有床蝨。



來稿作者：駱俊偉



香港雖然暫未有出現大規模爆發，政府亦多管齊下開展各項措施防範床蝨侵襲香港，例如口岸宣傳、加強機場清潔、邀請業界共同研究防蝨方法等。不過，香港是國際航運貿易樞紐，完全幸免於蝨患似乎不切實際，必須有系統策略，做好萬全準備，防範於未然。

加強口岸管控工作 外防輸入

國外蝨患嚴重，政府須盡可能減少床蝨輸入市區的機會。當務之急，政府需加強口岸滅蝨工作，從源頭堵截床蝨，同時制定訂高風險地區清單，加強來自特定區域旅客及貨物的抽樣檢查，並配合口岸公共衞生宣傳，幫助旅客熟悉自行滅蝨的方法，提高公眾的個人衞生意識。

另外公共交通工具每日都有龐大的客流量，是「藏蝨」熱門地方，建議政府加強清潔公共交通，特別非金屬製的表面，例如皮布座椅、隱蔽縫隙等，考慮到高溫是床蝨的天敵，業界可考慮在總站安排人手進行簡單高溫清潔工作，並在服務終止後進行全面的高溫深層清潔，例如車廂噴射蒸氣，杜絕床蝨擴散途徑，確保市民安心出行。

引入科技偵測技術 壓止床蝨生長

床蝨因體形細小難以被發現，加快床蝨蔓延全球。海外酒店業現已廣泛應用一種由英國科技公司「Spotta」研究的智能床蝨檢測識別技術。透過安裝帶有攝錄機的費洛蒙誘捕器，人工智能會根據實時影像進行大數據分析。確認床蝨後AI自動發出警告通知，以便迅速安排滅蝨工作。政府也可考慮進行相關研究，引入人工智能防蝨偵測產品，在高風險的區域試行，例如倉庫、公共交通、酒店等，令防蝨滅蝨工作更高效。

設數據庫和通報機制 內防傳播

目前不少市民對床蝨習性及防治手法一知半解，網絡、媒體成為市民獲取資訊的主要地方，惟網絡充斥大量輿論和廣告，影響社會的認知，嚴重情況下甚至會導致恐慌，令市民盲目搶購防蟲物資，造成不必要的浪費。筆者建議政府可設立官方資料庫，交代最新準確的信息，加強資訊透明度，並在各大社交平台和傳媒宣揚防蝨知識，提高市民對床蝨的了解。若香港出現床蝨大爆發的情況，政府也可設立網絡和電話通報平台，系統收集各區數據，並推行針對性清潔社區措施，如派發「滅蝨包」、上門滅蟲服務等。

全球變暖使得床蝨冬眠期縮短，變得更活躍，防治床蝨患工作必須持之以恆。期盼政府能從短中長三方面制訂防止床蝨大爆發策略，務實推進「外防輸入，內防傳播」工作，保障市民健康。

作者駱俊偉是公共政策研究員、城市大學公共政策與管理碩士。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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