來稿｜爭取留港消費須各界同心　港鐵應扶一把非踩多腳

通關後香港經濟復蘇不似預期，本地消費市道持續疲弱，在取消「黑碼」後的周末均有逾50萬人次港人經各陸路口岸北上，但南下內地旅客僅約20萬人次，官員也呼籲目前要盡量吸客來港，包括發展具香港特色的旅遊項目。筆者認為，要吸引港人留港消費，必須政商民跨界別同心協力，可是港鐵卻唱反調，在取消「黑碼」時同步推出境車費七折優惠，變相鼓勵港人北上。這種趁機賺一筆的短視手法，出自政府擁有逾75%股權的港鐵之手，於理不合，亦是一個極壞示範，增加了扭轉北上南下人次逆差的難度。



來稿作者：李智匡



政府早前推出「香港夜繽紛」項目，希望增加港人晚間消費意慾，財政司司長陳茂波當時已強調，希望大家齊心合力搞旺夜經濟。結果不少大集團都十分配合，交足功課，在旗下商場加推晚間購物、消費和泊車優惠，部分戲院設晚上優惠價兼重設午夜場等；公營機構亦響應政府號召，馬會周三夜馬公眾可免費入場，海洋公園、迪士尼、太空館和博物館等均延長開放時間，算是成功營造一個晚間消費氛圍。港鐵當時亦有推出晚間車程「搭5送1」的乘車優惠，但優惠期不足兩個月，而且要搭5次後再搭才有一程優惠，被批孤寒兼離地，作用有限。

今次港鐵索性「掉轉槍頭」，看準「黑碼」本月1日取消，反應極快地同日即推出指定車站往羅湖或落馬洲的車費七折優惠，直至明年2月29日，優惠期長達3個多月，涵蓋明年的農曆新年期間。大部分港人也乘港鐵再過關北上消費，七折車費優惠吸引力不少，這無疑增加港人離港往深圳吃喝玩樂的誘因。相比之下，港鐵推廣夜繽紛時所謂的「搭5送1」優惠，相形見拙，反映港鐵著眼睇準機會賺更多錢，遠遠多於協助政府谷大晚間消費的人流。

如果港鐵是純粹商業機構，在商言商，的確無辦法苛求甚麼，但諷刺的是，港鐵是上市公司之餘，其實亦是公營機構，可以此身分取得政策優待，如土地和發展權，然後變成股東紅利；而政府是港鐵的最大股東，持股超過75%，在內地而言根本是一間「國企」。在這個設定之下，港鐵以平價車費鼓勵港人北上，等於「倒本土消費米」，怎也說不過去。

反之，港鐵實應推出更多優惠，鼓勵港人留港消費，至少可一視同仁，將「搭5送1」的優惠改為每晚10時半出閘七折，如認為成本太高，將優惠範圍縮窄至旺區車站，如油尖旺、觀塘、灣仔、銅鑼灣等，這種優惠真的這麼難做到嗎？扶一把抑或踩多腳，港鐵選擇後者，實在令人失望；或許港鐵又會用一句「要向股東交代」作為藉口開脫吧。

無論如何，除了港鐵，其他公營機構也可以行多一步，機管局、貿發局、西九文化局等也可推出不同程度、不同種類的優惠，吸引內地以至海外旅客來港，這可以說是公營機構的基本責任，同時也是真正同心協力為港利益著想的體現。

政府及公營機構盡其本份，落力留客、盡力吸客，當然要有商界配合，以及市民有選擇優先留港消費之心，三方「合作」才可成事。這當然不是說要「情緒勒索」迫港人消費，商場及食肆等必須提高競爭力，增強商品、食物及服務的性價比，令港人在深圳及香港在享有相若水準下，心甘情願選擇留港消費，能做到這一點，才是真正扭轉現時困局的辦法。

作者李智匡是市場策略研究顧問，之前為傳媒工作者。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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