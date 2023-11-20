楊莉珊｜社區治理革新　實效比氣氛更重要

區議會選舉還有大約三星期就舉行，各區選情日漸緊張，筆者這周末也多次落區支持多個有志服務社會的地區朋友，眼見選舉氣氛將愈來愈熱烈。行政長官李家超最近幾乎每次發言都有鼓勵市民1210去投票，仿佛政府對投票率看得很重，但仍不時有輿論與身邊友人慨歎今年選舉氣氛不如往年，甚至認為今年的選舉「沒氣氛」。



來稿作者：楊莉珊



筆者認為此觀點略嫌以偏概全，誤會了完善選舉制度的初衷不在於「搞氣氛」，而在於革新社區治理架構。其核心價值在於透過完善地區治理制度，提升地區治理的效能，特別是解決原有選舉制度在2019年區議會選舉中所曝露的弊端，可以來一次徹底修正。與選舉氣氛相比，筆者認為新制度的效果更有關注的價值，更值得期待。

報名期後，不同地區的候選人已展開大規模宣傳及拉票，社區的選舉氣氛日益高漲，筆者親身去了多個選區助選，發現不同政黨背景的候選人也打出了不同的宣傳風格。這次選舉因為沒有所謂「反對派」的候選人參加，選舉焦點不落在「黨派之爭」，也沒有惡意抹黑與謾罵攻擊，君子之爭的「精采程度」自然不如往年的泥漿摔跤，而是更要求候選人要拼能力、拼政綱。不少候選人訴求專業、年輕、經驗等「賣點」，參選政綱也更專注地區民生事務。看過多個不同選區的候選人政綱，交通配套改善、地區環保、大廈維修、長者福利等都是最常被提及的政綱。可見所有政綱都與市民息息相關，切實關注到市民的日常生活。

區議會選舉徹底擺脫了泛政治化的干擾，市民真切感受到符合基本法規定的非政權性諮詢組織定位、發揮諮詢服務功能、配合特區政府依法施政的區議會回來了。過往訴求政治立場，表明「敵我對立」的情況不復存在，區議員去政治化，專注民生，完善地區選舉制的第一個好處，可謂顯而易見，親身感受到重塑區議會後的全新氣象。

媒體表示，除了各選區有當區的政見發表會，香港再出發大聯盟將在本月底一連4日舉辦選舉論壇，讓地方選區及地區委員會界別的候選人參與，並會在電視及網絡平台播放。有關作法相信可以更有效讓更多選民了解候選人的政綱，畢竟宣傳期只有大約一個半月，要讓十多萬選民在這樣短的時間內認識甚至相信自己，確實是一個極具挑戰性的任務。

目前政府希望透過提高投票率來證實新制度的完美落地，但筆者認為投票率在任何選舉中的最主要作用都僅限於參照作用，無論投票率的高與低都不能用做判別選舉制度優劣的最關鍵標準。投票氣氛好固然有正面鼓勵作用，但更關鍵的指標，應該放在經由新選制產生的新一屆區議會，能否完美落實更完善的地區服務工作？

區議會作為政府公共服務的第一線，完善選舉制度後的地區管治系統有沒有因此變得更好更有效，有沒有解決2019年區議會選舉所引發的一系列問題，比如區議會泛政治化而影響基本市民服務、區議員勾結境外勢力影響國安風險等。

中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄早前出席一研討會時強調，要深刻把握完善地區治理當中包括政治、歷史、法理及實踐的「四個邏輯」，認為這些邏輯關係對本港辦好此次區議會選舉有重要指導意義。能否透過這一次選舉體現這四個意義，才是判別選舉制度改革是否成功的最關鍵因素。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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