來稿｜中國的對手不是美國，是印度

中美元首上周在舊金山舉行峰會，令外界期望兩國關係可以止跌回穩。正如習近平於開場白所言：「中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。 大國競爭解決不了中美兩國和世界面臨的問題。 這個地球容得下中美兩國。 中美各自的成功是彼此的機會。」



自新中國成立之初，長久以來一直視美國為頭號敵人，從大躍進的「超英趕美」至近年的「東升西降」，無不以取代美國之地位為目標。這種思維正正切入了古希臘史家修昔底德曾指，大國崛起不可避免威脅到現有霸權而發生衝突的「修昔底德陷阱」，亦惹起美方猜疑並極力抵制。



來稿作者：梁森



事實上大國爭霸，脫離不了先天地理條件的局限。英國之所以能於歐洲列強中脫穎而出，基本上歸因於其島國的天然屏障，使之遠離歐陸戰火，即使是拿破崙、希特拉亦久攻不下。美國幅員廣闊，東西有大洋，南北無強鄰，更加使之地緣優勢得天獨厚，兩次大戰皆未受波及，使之二戰後一躍成全球霸主。

反之，中國與周邊十四國接壤，更與其中不少有領土糾紛。加上美國佈下的雙重島鏈，以及其盟友手扼馬六甲海峽要衝，中國稱霸的先天地理條件遠不如美國優越。美國於特朗普、拜登兩任總統下，於印太地區動作頻繁，迅速拉攏新舊盟友。從澳英美三邊安全協議、美日印澳四邊安全對話、五眼聯盟，到加建駐菲軍事基地、持續武裝台灣，美國為首的圍堵中國格局已成，北京要破解此局，亟需更強大的智慧及實力累積，非一時三刻可以達成。

當然，2001年九一一事件後，美國將注意力集中於全球反恐事業上，也為中國爭取到「戰略機遇期」。不排除世界其他地方發生戰火，可以令美國分身不暇，令中國得以喘息空間。又或者美國國內發生內亂，國先自伐無力禦敵。此兩項手段，亦似乎是西方不少人指控俄羅斯之所為，尤其是在干預2016年大選，支持美國本土的極左及極右勢力，分化美國輿情令之陷入政治內鬥。

不過普京成功之前，中國在大國爭霸無論在先天與後天上皆處於下風。而且在前浪未退同時，後浪亦急速湧至。習主席既提出了「中國夢」，印度總理莫迪另一邊廂亦拋出了「印度夢」，宣稱要於世紀中葉前令印度發展成發達國家。

印度今年早前已超越前宗主國英國一躍成全球第五大經濟體，並在美國支持下，爭取成為半導體大國。莫迪於月前在新德里二十國集團峰會上以「全球南方」領袖姿態款待多國元首，顯示出其確有與中國爭一日之長之雄心。

中印兩國人口結構與發展軌迹相近，相比起美國，確實是可以「鬥」一「鬥」的對手。而中印邊境上衝突頻生，對北京確實有更切身的安全考慮。一旦西方認定印度是「下一個中國」，將投資轉移印度，更富強的印度最終對中國是利是弊，為政者不可不察。

中國在印度洋區內已經早先一步，跟巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、馬爾代夫皆有良好關係。此舉令新德里坐立不安，更被安上針對印度「珍珠鏈戰略」之指控。不過以上國家經濟長年紊亂，當中不少更瀕臨破產邊緣。中巴經濟走廊進度緩慢，又經常受恐襲威脅，究竟對「鐵桿兄弟」經濟能否帶來起死回生作用，仍待考驗。

中國要與印度競爭，除了地緣上的圍堵外，經濟遏制亦可作工具之一。新德里近年對中國企業連番打壓，正是其視中國為競爭對手的表現。要防止印度於高科技製造業上超越中國，中國先要遏力避免西方投資移向印度，穩住與西方之商貿關係便成為要務。要知道東盟後，便以歐盟、美國、韓國、日本為中國最大貿易夥伴，佔全球逾35%經濟總量，非任何一個洲可以取代。

西方疫後經濟實力依然處於領導地位，中國現階段實在犯不着與之「脫鉤斷鏈」。北京深明重拾西方對中國的投資信心之重要，在習近平於舊金山向美國商界巨頭的演說可見一斑。反而若印度政經局勢不穩，西方投資者便很難在中國外找到經濟體積相等的替代者。

當然正如中美競爭一樣，中印競爭亦須避免失控加劇地區局勢緊張。保持合作、管控分歧、鬥而不破，仍然是最有利中國的競爭模式。印度在美國加持下，有望成為對中國最有威脅的新興強權，北京在美國「以印制華」策略成功前，早作部署應對，方能在中美終極「百年馬拉松」上多跑幾里路。

作者筆名梁森，是資深傳媒人，長年分析國際政治。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。