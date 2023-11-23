來稿｜厚植家國情懷，香港青年在新時代展現出新氣象

香港青年訪京團4日行程圓滿結束，訪京團由150名平均年齡32歲的優秀港澳青年代表組成，覆蓋港澳地區不同領域、行業及界別。主管港澳工作的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥2023年11月22日在人民大會堂會見「港澳青年看祖國」香港青年訪京團。



來稿作者：龍子明



丁薛祥表示，習近平總書記對港澳青年飽含深情、寄予厚望，希望廣大港澳青年厚植家國情懷，錘煉過硬本領，早日成長為可堪大任的棟樑之才。港澳青年發展得好，香港、澳門就會發展得好，國家就會發展得好。大家要深刻認識國家和世界發展大勢，切實增強民族自豪感和主人翁意識，在新時代展現出新擔當、新作為、新氣象。加強對國家和民族歷史的學習，用實際行動詮釋家國情懷，讓愛國在港澳青年中蔚然成風。始終在大是大非面前做到立場堅定，維護國家主權、安全、發展利益，做推動「一國兩制」行穩致遠的生力軍。積極融入國家發展大局，珍惜大好年華，追逐夢想，努力打拼，在強國建設、民族復興新征程上唱響青春之歌、書寫精彩人生。

習近平主席今年7月24日給培僑中學高一年級全體學生回信，對他們予以親切勉勵。習主席希望同學們把讀萬卷書與行萬裡路結合起來，深刻認識世界發展大勢，深入瞭解祖國的歷史文化和現實國情，厚植家國情懷，錘煉過硬本領，早日成長為可堪大任的棟樑之才，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。

習主席的回信對香港意義重大，在愛國主義教育中具有里程碑的意義，不但體現了習主席對香港青少年充滿期盼，更啟示教育界應培養學生身為中國人的自豪和身為香港年輕一代的使命和擔當。

習主席一直重視和關心香港青少年的健康成長。他在回歸25周年七一重要講話中，就提到要特別關心關愛青年人，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，提出要引領青少年深刻認識國家和世界發展大局，增強民族自豪感和主人翁意識，還要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會，並殷切希望每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。其實，在今次給培僑中學回信之前，2018年2月習主席還給香港少年警訊回信，表達殷切期望和祝願；同年5月亦向24名在港中國科學院院士、中國工程院院士回信，強調青年教育之重要，這一切都體現他所言「香港發展一直牽動着我的心」，特別是對香港青少年更是時時念茲在茲。

在中央全力支持下，特區政府和教育界理直氣壯開展愛國教育、國安教育、國民教育，引導青少年學習中國歷史、瞭解國家發展，厚植他們的愛國主義情懷。爲弘揚以愛國愛港爲核心的主流價值觀，提升廣大教育工作者和青年學生的國家意識和愛國精神，香港今年4月15日舉辦第三屆「香港愛國主義教育高峰論壇」，旨在弘揚愛國精神，培育更多愛國愛港新一代。

已舉辦了20屆之「愛我中華」青年大彙聚火車團今年再次舉辦，火車團緣起的背景，是1997年香港回歸祖國，而人心回歸卻是漫漫長路。大部份香港青年對祖國普遍缺乏瞭解，從來都沒有接觸、沒有認識，怎樣去愛呢？故此，多個來自兩岸四地的青年團體包括：香港青年聯會、廣東省青年聯合會、澳門青年聯合會及臺灣中華經貿暨學術交流協會等，於2001年共同發起創辦「愛我中華」青年大彙聚火車團活動，組織香港、臺灣、澳門及內地青年一同遠赴內地不同省市考察，旨在提供一個平臺讓兩岸四地青年互相交流，通過參觀考察認識中華民族的歷史，增加青年對國家民族的認同，通過交流瞭解彼此的生活文化及建立友誼。

「愛我中華 」青年大匯聚火車團始於 2001 年，旨在提供一個平臺讓香港 、澳門 、台灣及內地青年互相交流 ，通過參觀 、考察認識中華民族的歷史 ，增加青年對國家民族 的認同 ，通過交流瞭解彼此的生活文化及建立友誼。至今已舉辦了二十屆，組織超過 7400名參加者，走訪過江西、北京 、寧夏、河北上海、江蘇、湖南、陝西、山東、內蒙古、湖北、湖南、海南、山西、雲南、廣東、廣西、四川、貴州及吉林等地 。

「愛我中華青年大匯聚火車」再啟航，將進一步激發兩岸四地青年的愛國熱情，厚植家國情懷，推動愛國教育高質量發展，向青年闡釋具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化，加深對國情、國民身份、民族的認知，加強兩岸四地青年的溝通交流。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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