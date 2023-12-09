來稿｜明日投票選好為社區做實事的議員

明日（12月10日）區議會選舉，關乎香港整體利益，也關乎市民切身福祉。這是一場全新選舉，從區議員組成、選舉方法、參選門檻、選區劃分和職能各方面，均出現重大變化。選舉事務處一共收到399 份提名表格並獲裁定有效，從參選數字已可預見選戰之激烈。399候選人中，有171人報名競逐88個地方選區議席，228人參選由地區三會（分區委員會、防火委員會、滅罪委員會）選出的176個地區委員會界別議席，且候選人來自不同階層、有不同背景，令區議會光譜更加全面，更具廣泛代表性，更符合社會發展需要。參選人背景十分多元化，對選民來說，有更大的選擇空間。連日來，各路候選人在44個選區宣介各自的政綱，比理念、比專長、比承擔、比貢獻，選舉的氣氛一日濃於一日。



來稿作者：周厚立



新選舉制度實施後舉行的選委會選舉、立法會選舉和行政長官選舉，在特區高層管治層面落實了「愛國者治港」，區議會選舉則是在特區基層治理層面落實「愛國者治港」，市民都希望香港新選制善始善終，在「最後一公里」落實到位，這一步走完了，才能說新選制完全落實了。

區議會作為政府與市民之間的橋樑，用心選出好的區議員，可以下情上達，上情下達，令政府的地區政策更加落地到位，更切合市民的需要。新一屆區議會在去政治化後，回歸地區諮詢的本質，為了改善社區福祉，選民應積極投票，選出真心為社區做實事的議員。

特區政府在今日舉行「區選繽紛日」，涵蓋嘉年華、體育活動、親子活動、流動遊戲攤位、音樂會、無人機表演、免費參觀博物館和展覽等，今晚西九文化區會舉辦大型戶外音樂會，七間電子傳媒現場聯播，近百位歌手及藝人將匯聚西九文化區竹翠公園，帶來連場音樂、歌舞演出，通過音樂會表演，呼籲選民履行公民責任，記得明日去投票。這種安排在香港選舉史上前所未見，可以說今次區選是一場全民盛事，絕不為過。

選舉事務處向選民送上注意投票「四部曲」，提醒大家在投票前要注意獲分配投票的投票站、投票時間、攜帶有效身份證明文件等。明日選民投票後會獲發一張心意謝卡，可在票站旁的打卡位拍照留念。

新選制下，地區直選改為雙議席單票制，「雙議席」一詞令部分市民誤會。政務司副司長卓永興「落區」派宣傳單張及紀念品時，便提醒「投票咪搞錯，記得一剔過」。公務員事務局局長楊何蓓茵在政府部門「洗樓」時，亦強調「一人一票一剔」。並強調煽惑他人在選舉中不投票或投廢票均屬犯罪。

區議會工作與市民生活息息相關，偏偏過去區議會背離了基本法賦予的功能定位，當局撥亂反正，通過完善地區治理方案，決定將區議會去政治化，讓其重回到原先地區諮詢組織的定位。

區議會是政府與社區互動的紐帶，區議員擔負地區工作的主要角色，在區內廣建網絡，聯繫屋邨屋苑，經常與民眾交流，及時發現和解決問題。區議會工作關乎市民切身利益，社區是特區施政的基礎，18區條件各有不同，市民對居住條件、環境交通、醫療服務、文娛休憩等訴求，也從地區層面反映。民生無小事，市民積極投票選好議員，關乎市民切身利益。

行政長官李家超表示，他和太太會於10日上午到票站投票，並呼籲全港市民在「飲完早茶」或午餐後去投票，行使自己的權利。他表示，「大家全年365日，都生活在自己的社區，大家都想住得稱心點、滿意點，周圍環境乾淨點、上班上學交通方便點、街市設備貼心點、公園設施完善點。每人需求都有點不同，所以這就要靠你的一票，選出你認為幫到你的區議員。」

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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