楊莉珊｜今次區選把免於恐懼的自由還給了港人

撰文：01論壇
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第七屆區議會選舉周日（12月10日）舉行，這是完善地區治理體系、重塑區議會後的第一次全港大型選舉。地委會界別最終投票率累計高達96.92%，2454名地區委員會界別選民投票。地委會選民人數共2532名。換言之僅78名「三會」成員未有投票。區議會選舉地方選區總投票率為27.54%，有119萬3千多名選民投票。投票時間因應電子選民登記冊出現故障，延至午夜12時結束。投票率接近三成已不錯，特區政府應記一功，相信中央會接受。

來稿作者：楊莉珊

4年前的區議會投票率超過71%，但那是政治激烈鬥爭之下非正常結果，民政及青年事務局長麥美娟12月2日在社交平臺發文，首次公開2019年區議會選舉時，其各個辦事處被暴徒打砸搶燒的閉路電視片段，當年黑暴的破壞持續整個選舉期，令地區陷入恐懼之中。

本來開放包容的香港，黑暴期間進入了撕裂狀態。愛國愛港市民乃至沒有立場的市民，不僅失去了免於恐懼的自由，更失去了就業、發展的機會，連正常的社會民生得不到保障。香港人追求自由和繁榮，但縱暴派和暴徒就剝奪香港人免於恐懼的自由，毀壞香港的繁榮穩定。從現代政治學的觀點來看，保護人身安全是政府基本責任，防止人民陷入殘忍、不人道或侮辱的處境，讓人民享有免於恐懼的自由，是不可讓渡的民主權利。今次區議會選舉，把免於恐懼的自由還給了香港市民！

這次區議會選舉「盛事化」，政府在選舉前夕大搞「區選繽紛日」，舉行大型戶外音樂會，全港都沉浸在「區選繽紛日」的熱烈氛圍中，西九文化區藝術公園海濱長廊附近的「冬日維港水上煙火」和無人機飛行表演，為選舉前一日的夜晚增添了幾分壯觀和浪漫。在《獅子山下共建美好社區》的歌聲中，百餘名演藝人員共同為市民打造了一場長達3 個小時的視聽盛宴。區選「盛事化」，不僅帶動選舉氣氛，更重要的是把免於恐懼的自由還給港人，讓選民在怡悅、歡快、自由自在的環境下投票。

與以往的相比，這次選舉候選人不再互相攻擊抹黑，而是拼政綱、拼理念。投票在祥和歡樂的氣氛中舉行，不像4年前的區議會換屆選舉硝煙彌漫，刀光劍影。今次區選是一場免於恐懼的自由選舉，選舉高質量、公平、公正、公開、廉潔、安全和順利。有119萬3千多名選民在全港逾600個票站自由踴躍投票，一同參與完善地區治理體系、重塑區議會後的第一次區議會選舉，一同見證新一屆區議員的誕生，開創由治及興新里程。正如麥美娟說，如今大家可以無畏無懼參與助選工作，亦可以堂堂正正到投票站，選出心儀的區議員，這一切都是得來不易。

此次重塑區議會，再次明確區議會的職能定位，就是回歸基本法訂明的服務和諮詢功能，並增設公開透明的監察機制，令相關地區治理架構更高效。投票率值得關注，但持平常心即可。市民更加關注的是新一屆區議會組成之後，區議員能否專注處理地區民生事務，成為市民和政府之間的溝通橋樑，能否真正聚焦地區民生建設，優化地區治理能力、共建和諧社區、提升市民幸福感。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

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