來稿｜祖父母節　有助弘揚孝道精神

近日在好友的Whatsapp群組中，獲悉有朋友的高齡祖母突然腦中風，現仍昏迷未醒。筆者除了與好友們在群組留言安慰，也不禁想起自己已有一段時間沒探望祖母，趕緊訂了高鐵車票，準備周末回鄉探望一下。



來稿作者：林芷楓



根據《韓詩外傳．卷九》記敍，春秋時代，孔子出行時遇上一個叫皋魚的人在路邊痛哭。孔子詢問緣友，皋魚說自己只顧求學而周遊各國，到如今想要贍養雙親，親人已經不在，期間道出留傳千古的名句；「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。往而不可追者，年也；去而不可見者，親也。」

孔子有部份學生聽說這事，想起已很久未盡孝道，因而辭別孔子回家去侍奉父母。其實香港受中華傳統文化影響，一向重視孝道；只是城市人生活和工作繁忙，年復一年營營役役，容易疏於盡孝，待醒悟過來很可能已追悔莫及。政府若能與民間機構多舉辦提倡孝道的大型活動，除了提醒市民要多盡孝道，關懷陪伴長者，亦有助年輕人認識中華傳統文化和家庭觀念。

12月30日就是「祖父母節」的重要日子，由香港可持續發展研究基金創辦，自2013年起每年都會推出相應主題的慶祝活動。今年的主題就是「關愛共融，迎接新篇」，更選定了將於當日在 香港高等教育科技學院（THEi）展覽廳舉行祖父母節2023嘉年華，主打用沙畫藝術，展現敬老楊孝包容及傳承的美德，公民教育委員會推動長幼共融、銀齡健康兩大主題，讓大眾認識跨代相處之道。

其實政府有關當局可撥出更多資源，進一步推廣祖父母節，例如於當日推出公共交通車費免費優惠，以鼓勵長者及其家人一起當出門共度這有意義的節目。另一方面，當局亦應檢討如何透過相關政策提高長者與社區連繫，除了建立更多的社區中心和長者設施，亦可考慮參考北歐地區的成功例子，建立對外開放的跨年齡共融安老設施。北歐地區有不少安老院除了服務院內居住長者，部份設施亦對外開放，例如餐廳及圖書館朝7晚9開放予公眾，健身室則不但歡迎附近的鄰里使用設施，更對65歲以上長者免費開放，令院內長者都有如置身於小社區，與鄰里共同生活，減低被照顧及與社區疏離的感覺，也有助鼓勵親友在更舒適的環境下多去探訪，共度時光。

當然，不僅在祖父母節，日常生活中也應多抽時間每天尊老敬老，發揚中國傳統重孝的精神。年輕人即使工作或學業忙碌，無閒回家探望相親或祖父母，只要一個電話、問候，分享每天的生活點滴，加幾句貼心親切的話語，就可使長者倍感欣慰，笑逐顏開！

作者林芷楓於加拿大主修歷史，近年回流香港任職教育顧問，定期與中小學和幼稚園教師交流。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。