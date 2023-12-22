楊莉珊｜總結善作善成經驗　不斷推進良政善治

國家主席習近平會見赴京述職的特區行政長官李家超，聽取他對香港當前形勢和特區政府工作情況的匯報。習主席對李家超特首和特區政府一年來的工作給予了充分肯定，讚揚李家超帶領特區政府「敢於擔當、善作善成」，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情、迎來整體性復甦，保持香港的獨特地位和優勢，不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。



來稿作者：楊莉珊



「敢於擔當、善作善成」是一句極高的評價，這既是對李家超貫徹落實中央指示精神、全力推動香港發展的工作態度和作風的高度肯定，同時也是對特區政治管治班子善於辦事而且能把事情辦好的施政成效的充分認可。對比習主席去年形容李家超「勇於擔當、務實有為」，今次使用的「敢於擔當、善作善成」重點在於問題導向、抓對矛盾（善作），以及把工作完成、落實成績（善成）。「善作善成」出自《史記》所載戰國名將樂毅撰寫的《報燕王書》，指處理重大事務自始至終都堅持不懈，直至取得好的成績和結果。

「善作善成」出自《史記》所載戰國名將樂毅撰寫的《報燕王書》，指處理重大事務自始至終都堅持不懈，直至取得好的成績和結果。新一屆特區政府一個施政特點，就是敢於直面香港的深層次矛盾，積極處理房屋問題，全力解決青年問題，有力維護國安問題，不畏難不避難，顯現出敢擔當的施政風格。

在經濟充滿挑戰、社會矛盾未完全消弭、民生困憂仍然突出的當下，特首肩上之任是沉重的。事非經過不知難，成如容易卻艱辛。特首履職的一年多，有涉灘之險，有爬坡之艱，有闖關之難。市民猶記得，一年前，習主席親臨香港，出席香港回歸祖國25周年慶典暨第六屆特區政府就職典禮並發表重要講話。習主席對特區政府提出「四個必須」「四點希望」，李家超一直以「四個必須」「四點希望」和「青年興，則香港興」作為施政藍圖，著力提高治理水準，重視團隊建設，強化政府統籌和動員力量，「以結果為目標」、實踐「做實事、做成事」的施政理念。

一年多以來，特區政府治理能力和治理水準之變，正是遵照習主席的要求，發生了明顯變化，新一屆政府就任後，訂立了過百項KPI指標。行政和立法機關的溝通順暢，「前廳交流」使議員能夠提前瞭解有關議案，進行思考，最終投下負責任的一票。最重要的是地區治理架構優化，特區政府推進區議會改革，打通基層治理「最後一公里」。習主席特別提到重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉。為香港的地區治理奠定了穩固基礎，中央對於區選的過程和結果，都給予了充分的肯定。

習主席強調中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，全面落實「愛國者治港」原則，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展。

國家進入建設中國式現代化強國的新時代，香港「一國兩制」事業進入新階段，必須大力推動香港高質量發展，發揮香港所長貢獻國家所需，鞏固發展國際金融、航運、貿易中心，深入對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」等國家重大規劃，在融入國家發展大局中實現自身更好更大發展。

香港「背靠祖國、聯通世界」，在中國式現代化道路上發揮著不可替代的重要作用。把握國家發展機遇，善用國際化特色和平臺優勢服務國家現代化建設，全力發展經濟，改善民生，積極融入國家發展大局，不斷增強發展動能，香港的獨特地位和優勢必將更凸顯，「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現。中央和香港各界都期望並且相信，李家超和特區政府會再接再厲，總結「善作善成」的經驗，不斷提高治理水平，不斷呈現良政善治的新成果。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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