來稿｜羅馬選擇退出　中方沒有辜負

「一帶一路」至今已進入第十個年頭。但在4年前加入「一帶一路」的意大利，卻選擇不再續約，讓中方「耿耿於懷」。因為中方早前派出外長、中聯部部長到意大利進行官訪「遊說」，希望意大利繼續留下，然而，在目前國際大氣候下卻事與願違。



來稿作者：陳文坪



12月6日媒體報道，意大利已在月初正式通知中國退出「一帶一路」計劃。意中兩國官方雖沒有對外宣（公）布這一消息，但根據《意大利晚郵報》（Corriere della Sera）報道，這項等待已久的決定已於3天前傳達給北京。而中方外交部發言人6日的記者會上也沒有加以否認這一「傳聞」。

「一帶一路」是中共總書記習近平主席於2013年倡議並主導的跨國經濟帶。其範圍涵蓋中國歷史上絲綢之路和海上絲綢之路行經的中亞、北亞和西亞、印度洋和地中海沿岸、南美洲、大西洋地區的國家。顯然的，「一帶一路」跨界之廣、路線之長，為當地的基礎設施建設提供資金、技術，得到沿途一些發展中國家的青睞與支持。

遠的不說，就以東南亞地區的老撾（寮國）、印尼為例。「一帶一路」計劃給當地基礎建設所帶來的發展，是有目共睹的，還是實實在在地給當地人民的生活帶來提升與出行的便捷性。

2021年12月，中國-寮國（老撾 ，Laos）鐵路經過5年建造終於通車。這標誌着中國「一帶一路」為老撾這一內陸國家人民帶來的不但是出行的便捷，更是為振興經濟，國家發展注入一股巨大的能量。老撾首都萬象至中國昆明高鐵的開通，為兩地的人民與貨物運輸提供了快捷的服務。今年10月，印尼首都雅加達至萬隆高鐵的正式運行，不但讓當地人民的出行從過去的4小時，減少到不足1小時的時間，更是實現印尼民眾加速奔向美好生活夢想的助力。

由此可見，「一帶一路」已和基礎建設劃上「等號」，可促進當地的經濟建設，是一股推動經濟發展的動力。

其實，歐洲地區也從「一帶一路」享受到許多好處。「中歐班列」這一鐵路就是構建高效聯結的國際物流大通道。此班列從中國西安、重慶等地到達意大利米蘭、德國漢堡等地的國際聯運列車。把貨物、貨品快速送達歐洲各地。可說都是與「一帶一路」的基礎設施建設息息相關的。可見，意大利是受益的一方。

但是，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）卻是滿口瞎話，她曾說，上一任政府決定加入「一帶一路」是個「嚴重錯誤」的。而她的政府選擇退出，不是意識形態作祟，就是民粹主義高漲。

從中老（撾）高鐵、印尼雅加達至萬隆高鐵、中歐（洲）班列來看，「一帶一路」帶動沿線國家的基礎發展與建設，改善了當地人民的就業機會、提高了當地人民的生活水平，進一步提升發展中國家的生產力、競爭力，併為發展中國家的基建項目注入資金提供了互惠互利的雙贏策略。也為歐洲等發達國家提供更優質、價廉物美的貨（物）品。

誠然，中方應降低對「一帶一路」的政治期許，可把它改造成為如同生活中的俱樂部組織形式。來者（入會）歡迎，去的（退會）不留。讓有意參與者可自由選擇加入，也可讓她自由離開。來去自願，歡迎加入，也不要批判退出者。在對外說明時，以更科學方式表達「一帶一路」的重要性、可行性、前瞻性。這才是符合各方的利益。

正如中方外交部發言人汪文斌表示，「一帶一路」倡議提出10年來，成果惠及150多個國家，成為當今世界「最受世界歡迎的國際公共產品」和「最大規模的國際合作平台」，得到國際社會的普遍支持和歡迎。

正是如此，「一帶一路「的發展不止於在某個國家，而是成為全世界經濟發展的一股力量。不單是始於經濟合作，而且正在日益成為完善全球治理的一個平台。特別是」一帶一路「的受惠國家，基礎建設的加速，拉動了其它相關行業的物資供應與經濟發展。

中國經濟不斷髮展，國力也持續增強。應更加自信，即便有理有據，與他國關係暫時受挫，也無須加大力度抨擊。中國的「一帶一路」成員不是隻有意大利，羅馬不願意在「一帶一路」的框架下繼續合作，她要離開，讓她去吧，沒必要強留。

其實，中方應以更柔軟的姿態來回應意大利退出「一帶一路」計劃，說明中方尊重意方的決定。不過，歡迎你（意方）日後想通了再加入。隨時歡迎你！相信能給自己的形象加分。如是這樣，豈不是更能體現本身的包容嗎？也讓國際社會更能體會中方的誠意與信念。尷尬的豈不是梅洛尼政府嗎？

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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