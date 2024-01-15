楊莉珊｜中央全力支持香港拼經濟謀發展惠民生

1月10日上午，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見香港特別行政區政府商務及經濟發展局後長丘應樺一行。夏寶龍對特別行政區政府推動香港走出疫情、不斷增強發展動能，全力拼經濟、拼發展取得的進展和成效給予充分肯定。他表示，香港有「一國兩制」方針的堅實保障，具有不可替代的獨特地位和優勢，營商環境世界一流，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的進程中大有可為、風光無限，我們對香港的光明前景充滿信心。



來稿作者：楊莉珊



國家主席習近平日前會見來京述職的行政長官李家超，聽取他對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。習主席讚揚李家超一年來帶領政府敢於擔當，善做善成，堅定維護國家安全，重塑區議會制度，順利完成換屆選舉，推動香港走出疫情，迎來整體性復蘇，不單增長發展動能，積極解決民眾急難愁盼問題，鞏固香港由亂到治的大勢，促進邁向由治及興，中央對李家超行政長官及特區政府工作予以充分肯定。習主席更提到，新時代新征程，國家正以中國式現代化，全面推進強國建設，民族復興偉業。中央長期堅持「一國兩制」方針不會變，全面落實「愛國者治港」原則，全力支持行政長官和特區政府團結帶領各界，抓著國家帶來機遇，推動香港更好發展，「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現，中央對香港光明前景充滿信心。

香港具有不可替代的獨特地位和優勢，營商環境世界一流，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的進程中大有可為、風光無限。夏寶龍指出，中央全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，全力支持香港拼經濟、謀發展、惠民生，有偉大祖國的堅定支持，有特別行政區政府和社會各界的團結奮鬥，香港一定能夠創造更大輝煌。

行政長官李家超表示，2024年將是全力拼經濟、加速謀發展、積極惠民生的一年，今日的香港已經迎來由治及興的大好發展時機，更搭上國家新一輪發展的快車，香港要把握時機，轉危為機，創造商機，追時間的步伐要加快，追結果的過程要提效，追前列的進度更要增速，他對香港未來充滿信心。

特區政府切實排解民生憂難，推出一系列照顧市民福祉、加快建屋造地、保障勞工、扶老、助弱等措施，維護社會和諧穩定。輪候公屋時間已成功被「封頂」，由6年回落至5.3年，並逐步朝向2026/2027年降至4、5年的目標挺進。去年首次提出的簡約公屋計劃已具體地落實：首批2,100個會在2024/2025年落成、2027/2028年度前完成興建合共約3萬個單位。特首決定成立「解決劏房問題」工作組，以十個月時間深入調研如何徹底性解決問題，實是對於低收入人士大喜訊！

特區政府積極搶人才、留人才、培育本地人才，加大招商引資。不斷鞏固傳統優勢，同時發掘新增長點，制定「產業導向」新政策推進發展，把有為政府和高效市場結合起來，以「產業帶動」為規劃主軸，推動北部都會區作為香港發展新引擎，並深度對接粵港澳大灣區整體部署。香港更主動融入國家發展大局，開拓國際合作機遇，為香港發展注入新動能。

「拼經濟、謀發展」是香港社會當前最主流的民意和最廣泛的共識。誠然，本港經濟自今年起穩步復蘇，然而地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，這持續困難的外圍環境無可避免會令本港經濟繼續受壓。香港作為細小、外向、全開放型的經濟體，無可避免會繼續受多方面的外圍因素所影響，但只要我們準確把握世界大勢，鞏固並善用好自身強項，把優勢產業做大做強，並聚焦培育具潛力的新產業，定能為香港提供持續的增長動能，加速邁向高質量發展，並更好應對經濟波動的挑戰。

丘局長到北京也見了中國香港地區商會和另外兩個商會，聽取內地港人商會的意見。 香港和北京經貿關係密切，一直在不同領域交流合作。據香港貿發局經貿研究指，服務業佔北京GDP超過80%，當中以金融服務、資訊技術（資訊科技）服務，以及科學研究和技術服務為三大行業，分別佔2019年GDP的18.5%、13.5%及8%。在高新技術產業發展方面，2019年北京的研究與試驗發展經費達2,234億元人民幣，增長19.4%，佔GDP的6.3%。京港兩地在金融、科技、文化旅遊、現代服務業等領域全方位深化合作，尤其主動引領更多香港青年人才赴北京開拓事業創新發展，為京港深度合作提供支持。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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