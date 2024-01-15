梁海明｜香港可以從瑞士身上學到什麼？

國務院總理李強將於近日到瑞士出席世界經濟論壇年會，並對瑞士正式訪問，屆時世界的焦點又將聚集在瑞士這個只有約800萬人口的中歐國家。瑞士廣為外界熟悉的，除了每年的世界經濟論壇年會之外，還有約200座世界頂級的天然滑雪場，以及瑞士的銀行為遙遠的國際投資者與世界富人擔當著「財富守護者」的角色。然而，瑞士有一個鮮為人知的稱號，那就是「公投狂熱國」。



來稿作者：梁海明



瑞士作為全世界最愛公投的國家，自1848年開始就建立公民投票制度。瑞士的任何提案，無論大小，只要能在18個月內集齊10萬個民眾簽名，就能成功進行公投。由於瑞士總人口約800萬，這意味著發起公投只需要八十分之一的民眾支持即可，門檻並不高。

故此，瑞士的聯邦議案加上地方議案，瑞士國民大約每隔一個月就要公投一次。而2024年即將展開的公投項目，則是被形容為「阿爾卑斯之聲」的放牧牛群身上掛的鈴鐺，被市民投訴音量超過噪音水平，十分擾民，因此瑞士民眾要求通過公投來決定牛鈴鐺是否繼續保留。

引發世界各地極大關注和議論的瑞士公投，則是在十年前為是否「全民派錢」和2020年是否「設立最低工資」舉行全民公投。

擔心提高稅收 反對全民派錢

當時提出「全民派錢」的瑞士民眾，表示要為所有瑞士國民無條件提供一份基本收入，從國民出生那一刻起直到離開這個世界，無論工作與否，每月都能領到一筆固定收入，並要將這項福利納入憲法，讓國民能從此不為五鬥米折腰，從而追隨自己的興趣去工作和生活。他們同時建議，須分別向瑞士成年公民和未成年人每月發放2500瑞郎（約合2560美元）和625瑞郎（約合640美元），以保證他們過上體面的生活。

提出「設立最低工資」的瑞士民眾，則表示瑞士日內瓦是非常昂貴的一個地方，也是有錢人才能負擔的一個城市，這裏有龐大的私人銀行業務，還有聯合國和多家國際組織與機構的雇員，因此推高了該國的物價。但瑞士低層的市民，由於物價昂貴，但收入不高，因此生活相當艱苦。不少瑞士民眾認為，只有設立最低工資，才能更加保障低層市民。

瑞士這兩個公投的結果均讓各界非常意外。「全民派錢」的公投，在參與投票的約250萬瑞士國民中，有76.9%的國民投了反對票！這讓外界驚訝，為何瑞士人有錢攞都唔要？究其原因，一是若然瑞士國民每月有2500瑞郎的固定收入，就意味著瑞士政府每年將增加至少2000億瑞郎的支出，這筆額外支出從何而來？無疑是「羊毛出在羊身上」，瑞士政府將通過提高稅收的方式來轉嫁到國民身上。二是擔心未來會有更多難民和移民選擇湧入瑞士，加重瑞士的財政負擔。三是擔心瑞士國民會陷入習慣於不勞而獲的深淵，而最終自食苦果。

瑞士曾經舉行全民公投，決定是否設立全民基本收入。（資料圖片／路透社）

無懼副作用 撐最低工資

至於「設立最低工資」的公投，雖然瑞士政府提出反對，因為擔心最低工資增加企業、社會成本，會損害出口競爭力，進而破壞經濟的增長。大多數瑞士公司也提出反對，面對如此高薪的最低工資水平，創造2/3就業職位的瑞士中小企業，將面臨嚴重的經營成本負擔，為保持全球競爭力，這些中小企業很可能會為了節省成本，被迫削減全職員工的數量，以及改為多聘請兼職員工。

而且，實施最低工資還有附帶效應，那就是最低工資提高後，其他人的薪資也必須水漲船高，企業雇主只有如此才能吸引、獎勵工作表現比較優秀的員工。如此一來，企業的經營成本要進一步增加，而且加薪員工交的稅也要被迫增加。

瑞士的個人所得稅率並不低，加上除了稅種多，不僅聯邦政府，就連各州及鄉鎮，也有權獨立徵稅外，瑞士還對所得稅實行的是累進稅制，民眾收入越多，需要繳納的稅收份額也就越高，位於稅率臨界點部分人所繳納的稅還可能會高於加薪的金額，這無疑會嚴重挫傷員工的勞動積極性。

然而，最終結果是有58%國民投票贊成「設立最低工資」，42%投票反對，公投最終獲得通過。瑞士日內瓦自此引進了世界最高的最低工資規定，最低工資規定為每小時23瑞士法郎（約211港元），每個月最低工資則為4,000瑞士法郎（約36,648港元）。瑞士的這個最低工資，是美國、德國等發達國家最低工資的兩至三倍。

有益抑或有害 如雞先定蛋先

瑞士有關「全民派錢」和「設立最低工資」的兩次公投，均引發全球各界人士的關注和討論。不少人士認為，無論是「全民派錢」，還是「設立最低工資」，均能在通脹逐年上漲之下，保護弱勢群體，並緩解貧富差距擴大的問題。而且，只有「全民派錢」和「設立最低工資」，市民的收入才能更高，才有更多錢去消費，只有增加市民消費，才能促進經濟發展。

確實，我們必須看到，從保護弱勢群體的角度出發，「全民派錢」和「設立最低工資」有其必要性。但另有觀點則提出，「全民派錢」和「設立最低工資」很有可能受惠的只是那些剩餘勞動力（Surplus Labor），但卻無法有效解決整個勞動市場上，所面臨的整體低薪問題。

皆因無論是「全民派錢」還是最低工資，若然訂得低於市場均衡工資（Market Equilibrium Salary）的話，公司則只願意以市場均衡工資聘請員工，最低工資就沒有什麽實際作用。而「全民派錢」或最低工資，若然訂得高於市場均衡工資的話，就有可能會導致公司為節省成本，縮減招聘員工，甚至是裁減員工，變相令失業率上升。

這正如古書《淮南子》所言：「愛之適足以害之」——初心是想要幫弱勢群體，結果卻可能是害了他們。

加上，高通脹與「全民派錢」、「設立最低工資」之間的關係較為矛盾，因為到底是物價先上漲了，再「全民派錢」、「設立最低工資」以維持購買力？還是由於推行了「全民派錢」、「設立最低工資」，從而導致生產成本上漲，引發物價隨之上漲？這如同在詢問先有雞還是先有蛋的問題。

法國經濟學家皮凱提在《二十一世紀資本論》指出，要提升低收入市民的購買力，應採取例如大力投資教育和科技，加強培訓提高技能，採取稅制改革等措施。

應協助產業升級 提高企業競爭力

那麽，該如何做到既可保障底層市民，又能提升他們的購買力，以增加消費，還能促進經濟發展？專門研究貧富懸殊和收入不公問題、任教於法國社會科學高等學院（EHESS）和巴黎經濟學院（PSE）的經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）曾提出有關建議。

他在其著作《廿一世紀資本論》（Capital in the Twenty-First Century，此著作曾被諾貝爾經濟學獎得主克魯曼［Paul Krugman］讚譽為「可能是十年內最重要的經濟學著作」）指出，要提升低收入市民的購買力，應採取例如大力投資教育和科技，加強培訓提高技能，採取稅制改革等措施。皮凱提言下之意，就是要協助產業升級、提高企業的全球競爭力，並通過教育提高民眾的職業素質和能力，以及營造較好的投資和經營環境，以振興經濟。經濟發展了，民眾的收入也就自然增加了。

瑞士有關「全民派錢」、「設立最低工資」的公投結果，以及法國經濟學家皮凱提的建議，相信不但值得西方各國政府深思，也應該值得香港特區政府乃至那些積極考慮如何保障底層民眾者的香港各界人士深思！

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。文章分題為編輯所加，內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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