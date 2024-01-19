團結香港基金｜優化Asia IPEX　為文化IP貿易帶來新機遇

行政長官於2023年10月發表的施政報告表示將於亞洲知識產權交易平台（AsiaIPEX）加入市場交易元素，以支援本地原創知識產權（IP）打入國内甚至海外市場。這是推動文化IP貿易的一大契機。



來稿作者：周國心、水志偉



其實，香港有不少文化IP可以推入國内和海外市場。除了經典的影視、漫畫和音樂，最近在内地爆紅帶起模仿潮的香港劇集《新聞女王》也是一個例子。文化及創意產業絕對是重要的IP來源，值得政府關注。

文化IP貿易分為低頻交易和高頻交易兩種模式。一般而言，所有文化IP在一定程度上都需要低頻交易，因爲在買賣、轉讓或授權前，需要詳盡的評估和協商議定雙方同意的交易條款，所以這種交易不會頻繁。但是，網絡娛樂，例如網絡影視、音樂和在線遊戲等，近年快速發展，其交易時間迅速、次數多且頻繁的特點，讓此類高頻IP交易變成大趨勢。由於大眾對這類內容的需求持續增長而且市場競爭激烈，此類IP以高速度產出、更新和被消費，每筆收益則相對向下調整。

影音串流平台廣告變現 IP貿易佔盡商機

受疫情影響，市民花在影音串流平台上的時間大幅增長，為文化IP開創嶄新商機。除了Netflix和Disney+的訂閱會員收費， YouTube和Tiktok等平台會按觀眾的點擊和互動率獲得廣告收益。根據Statistica數據顯示，YouTube於2022年的全球廣告收益達到約292億美元。 由於觀眾對影音串流平台上IP的關注度以每分每秒的活動計算，廣告變現已成為重要的高頻文化IP交易形式。

影音串流平台的崛起改變了傳統的娛樂模式 ，也為創作者帶來莫大商機。例如，YouTube會從長影音的廣告收益抽取約45%，約55%分給已加入YouTube合作夥伴計劃的創作者。由於用戶可以隨意上載內容，平台上海量的侵權內容大大削減影音版權擁有方的廣告收入。因此，市面上便有科技公司如阜博集團利用VDNA數碼指紋技術，識別侵權内容並為版權擁有方向串流平台追討廣告收入。鑒於侵權内容使用的場景非常廣泛及多元化，追討回來的廣告收入數以億計。

在信息碎片化的時代，不超過60秒的超短影片更在全球牽起熱潮，為高頻IP交易帶來更多可能性。各大社交媒體平台包括YouTube、Instagram、Facebook 紛紛推出循環播放短影音的功能，滿足網絡用戶的快餐式消費模式。但是，隨著高頻IP交易的發展，創作影音IP的門檻變得越來越低，版權擁有方和創作者對版權保護的需求也日漸大增。因此，廣告變現的商業模式需要更仔細的分賬系統。

Asia IPEX成潛質文化IP關鍵貿易平台

其實，無論是高頻還是低頻文化IP交易，都需要完善的線上知識產權保護和交易機制，而AsiaIPEX正可以提供這項服務。

AsiaIPEX自2013年建立以來，僅作黃頁之用，並沒有實際的貿易功能。在文化IP方面，平台上的網站搜尋器可搜尋到的電影、小説、動畫等IP並不多，在產業分類目錄上，更沒有文化和創意這個產業選項，令用戶難以探索到本地文化內容。

實際上，AsiaIPEX在推動文化IP貿易可扮演更重要的角色。在規劃方面，可參考台灣將於2021至2025年建立的網上文化內容交易平台（出自2020年的「數位文化内容流通機制推動計劃」），將區塊鏈技術應用於文化IP貿易，提供存證、認證、授權和分潤綜合服務。特別是隨著高頻文化IP交易成為趨勢，引入智能合約可為版權擁有方和創作者提供更高效率及透明度的確權及分賬系統。當然，建立此類數字基建需要龐大的技術和資源支撐，當中涉及的細節仍待探討。

長遠來說， AsiaIPEX有望通過應用新興技術成為推動文化IP貿易發展的關鍵作用。透過此平台，版權擁有方和創作者可與潛在買家進行合作，達成線上買賣、授權、轉讓和分銷等交易，將文化IP推向國際市場。現時的AsiaIPEX對文化IP貿易的支援有待加強，政府在規劃上必須更具前瞻性。

作者周國心、水志偉分別是團結香港基金助理研究員、副總裁兼研究部聯席主管。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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