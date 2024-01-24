來稿｜應撤辣且愈快愈好　暫緩或擱置人工島填海計畫

香港經濟不景，樓市衰頹是鐵一般的事實。儘管普遍相信今年美國利率見頂，但香港繼續湧現大批出血割價盤，不少業主「蝕入肉」。花旗維持預測今年樓價將再跌超過一成，認為新盤會更進取劈價、息口持續高企、租金回報偏低令置業需求疲弱，以及內地和香港經濟前景平淡，因此把該行追蹤的十五隻地產股目標價平均大幅下調百分之二十一，當中新世界、九倉及港鐵評級被降至「沽售」。發展商投地意欲消減，出價愈來愈低，結果導致政府賣地頻頻流標，去年錄得六宗流標個案，為香港土地供應史上新紀錄。港府終於面對現實，日前公佈今年一至三月賣地計劃主動煞停供應，政府停止賣地是樓市陷入極大危機的警號。香港樓市下跌是因為美國加息，令供樓成本上升，加上移民潮令供應增加及需求減少。



來稿作者：龍子明



實際上，樓市「辣招」的有效期已經過去，2010年首項「辣招」推出時，物業供應少，而且需求高，加上息口很低，「辣招」一段時期發揮過正面作用，但目前週期已經完全逆轉，現時息口為15年來最高，供應亦很多，置業需求亦減弱，所以「辣招」沒有需要存在的理由，因此政府該「撤辣」，且「愈快愈好」，因目前市場沒有炒賣氣氛。因此，「減辣」是緩減樓價跌勢措施，亦為日後全面「撤辣」舖路，是樓市政策正常化的過程。

減辣的主要目的，不是想樓價上升，也不可能讓樓價上升，主要是要製造正常的樓宇交投，讓每個月 4 千至 5 千宗的成交量，恢復至正常的 1 萬宗左右，當中受益的行業很多，如律師、銀行、建築、裝修、傢俬、筋、水泥和建材等等行業，甚至可以間接帶動零售和飲食等消費龬市場，讓各行各業都受惠。

有聲音指政府應暫緩或擱置交椅洲人工島填海計畫，必須面對的現實是明日大嶼填海計劃隨著時移世易而變得弊大於利。上一屆政府對人工島定位為第3個核心商業區，但觀乎目前第2個核心商業區，即東九龍的空置率相當高，所以現時香港是否需要有第3個。明日大嶼準備設第三個核心商業區（CBD），或與北部都會區計劃的 CBD 重疊，埋下失敗伏線。若政府有財力，可以推進人工島計劃，但若財政緊絀時，當局應該要有緩急先後，把力量集中發展北部都會區。

明日大嶼如同紙上談兵，基層工人在計劃研究階段未能受惠，反而研究團隊、顧問團隊等不論研究的結論如何都「有錢落袋」。而且政府各項大型基建工程，包括沙中線工程、西九文化區計劃均未如人意，明日大嶼計畫對政府、甚至全港均毫無益處可言。明日大嶼造價最少五千八百億元，一旦由於通貨膨脹或官方計錯數而超支，可能達萬億元，入不敷支的局面如何應付？

調查發現，逾六成人認為應先發展北部都會區，只有 14%的受訪者認為應優先推動明日大嶼。另外，73%的受訪者表示不會搬進明日大嶼人工島，其中選擇「一定不會」的更達 58%。回顧香港的填海歷史不難發現，以前的填海不是在沿岸就是把小島移平再進行填海，從沒有試過像明日大嶼這般，在海中央填海，這是一種「無中生有」的方式。當人類合理利用、友好保護自然時，自然的回報常常是慷慨的；當人類無序開發、粗暴掠奪自然時，自然的懲罰必然是無情的。人類對大自然的傷害最終會傷及人類自身，這是無法抗拒的規律。

目前樓市衰頹的其中一個原因是需求減少，香港人口結構隨著移民潮湧現而丕變，財力較為穩健的中產階級大量流失，樓市購買力出現強弩之末的疲態，明日大嶼雖然遠遠未落實，但應暫緩或擱置計畫。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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