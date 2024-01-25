來稿｜歐盟擺脱俄產能源要挾

孫子兵法言之：「殺敵一千，自損八百」。這在古時代的確如此，可說雙方都須付出代價的。來到現代社會，如果一方要挾另一方，能否達到目的？或許自身須付出比這一「兵法」更大的代價也難以達到。



來稿作者：陳文坪



歐盟委員會主席馮德萊恩1月16日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）2024年年會上演講時呼籲，敦促西方國家繼續為基輔提供援助。她說，烏克蘭將在俄烏戰爭中獲勝並收復失地。談到俄羅斯將能源武器化，試圖迫使歐盟在烏克蘭和對俄製裁等問題上讓步時，馮德萊恩說：「我們都因為普京的決定遭受傷害，面臨艱難的選擇和波動……但我們作出正確的選擇，最終在短短兩年裏與俄國生產的能源脱鈎」。 歐盟2021年消耗的能源中，有五分之一來自俄羅斯，不過，到了2024年源自俄羅斯的能源佔比已鋭減至20分之一。兩年裏從需求的20%減少到只剩下區區的5%。

歐盟經過短期陣痛，終於擺脱了對俄羅斯能源依賴的主宰，實現能源自主。普京以能源為武器來要挾歐盟，不但沒有達到目的，反而再也難以從歐盟賺取豐厚的利潤、以及佔有「地利」的歐盟市場。

2022年2月，普京揮軍入侵烏克蘭後，遭到國際社會的嚴厲譴責，西方國家及歐盟也對俄羅斯採取多種制裁行動，並隨即啟動支援烏克蘭抗擊俄羅斯的軍事侵略。當時，俄國高官恫言，如果歐盟加入制裁俄羅斯行列，普京將簽署總統政令，下令俄羅斯能源公司停止向德國／歐盟地區輸送天然氣。換句話說，俄羅斯將切斷、關閉輸送至歐盟地區的能源供應。

回看過去數十年來，德國、歐盟大部分的能源都來自於俄羅斯。也與俄國能源公司簽署了購買能源、天然氣的協定，並建造鋪設了兩條從俄羅斯經波羅的海至德國的主要輸送管道，即北溪一號、北溪二號。俄國也從中賺取豐厚的利潤，可以說，歐盟是俄羅斯能源輸出最大的客戶。

然而，俄羅斯侵略烏克蘭，當歐盟宣佈對俄國實施多方面的制裁後，俄羅斯輸往歐盟的能源就開始斷斷續續，供氣量甚至在2022年6月14日起的兩天內鋭減60%，在7月更以年度維修作為理由暫停供氣10天，以各種藉口鋭減供應量、中斷供應。

很明顯的，俄國故意不履行合約，減少輸送天然氣及利用能源作為武器，就是在向德國、歐盟作出要挾，並警告德國、歐盟停止、撤銷對俄羅斯的制裁。俄羅斯的這一動作，讓歐盟面對能源、天然氣供應的短缺，也使歐盟家庭面對高能源價格的衝擊。歐洲理事會雖採取行動，但還是難以在極短的時間找到替代的方案。可以這麼說，德國、歐盟在面對俄羅斯藉機不履約的情況下，吃了許多虧。

俗話說，吃一塹長一智。歐盟在面對俄羅斯人為的能源危機後，迅速調整策略。一方面與俄羅斯繼續周旋，要俄羅斯公司履約；另一方面，從多方面、多渠道採購能源與天然氣，也尋求盟友的協助解決眼前所面對的困難。

當俄羅斯利用自身的能源供應作出要挾，並沒有使歐盟退縮，歐盟反而鏗鏘有力向俄羅斯說No。因為，民主比獨裁重要、民主比侵略更值得支持。向侵略者、獨裁者作出讓步，無異於自我「舉手投降」。

俄國的要挾，人為製造恐慌，讓歐盟痛定思痛，尋求更多元的能源供應。俄國的要挾，雖讓歐盟面對一時的能源價格高漲，但不到兩年的時間，歐盟終於走出能源危機陰影。

再回看獅城，新加坡、馬來西亞在1961年及1962年各簽訂一份水供協定。首份協定已於2011年期滿，1962年的水供協定則在2061年到期。第一份是50年，已在2011年到期；另一份是100年，至2062年。新馬水供協定與獨立協議在聯合國都有存檔、備案的。

過去，馬來西亞一些政客總是不時炒作水供來要挾新加坡，特別是來到選舉年，說新加坡如果不「聽話」，水供隨時會被停止等云云。

但新加坡並沒有被嚇到。反而不斷利用科技創新，增加自身的水資源供應。如除了進口水、還在集水區收集雨水、自己生產的新生水（NEWater）和淡化海水（Desalinated Water）。而新生水是新國經過研究創新，2002年國慶節，正式宣佈新生水技術研發成功。自己開發了世界首創的新生水，從而減少對馬來西亞水供的依賴。當第一份水供於2011年到期時，新方主動提前說No，不再續約。馬國也無從賣水給第三國。失去了這一幾乎免費投資的天然『錢』源收入。因為除了新加坡之外，沒有人有需求。

新加坡除了空氣之外，幾乎都需要進口。糧食也不例外。新加坡總是未雨綢繆，採取多元策略，價格再低，也從不專於單一市場。即使一粒小小的雞蛋來源，就有三十多個國家與地區。其它的糧食就可想而知了。

美中貿易糾紛，美國也對中方企業科技巨擘華為實行制裁行動。雖拖慢了華為的發展速度，但並無法阻止華為的自我創新與研發。2023年華為發行的Mate60一系列新型5G手機，更是受到消費者的青睞。

從歐盟擺脱俄國能源要挾、新加坡對新生水研發成功、美國製裁下華為照樣推出Mate60手機的例子說明，要挾會使另一方短痛，但不會長痛。畢竟只要時間，就能改變這些需求，或自我研發創新，甚至從他方引進更好、更高的技術專利來搭配自身的產品。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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