來稿﹒垃圾徵費｜多管齊下釐清公眾迷思

近期政府考量到公眾對垃圾徵費認知不足，宣佈押後實施計劃，以完善前期解說工作，既反映政府切實做到「民有所呼，我有所應」精神，更有敢於改善政策不足的決心。事實上垃圾徵費可算是一項重大且嶄新的民生政策，惟徵費模式複雜，且受影響的持份者眾多，政府配套服務若不到位，將衍生更多非法棄置問題，與減廢目標背道而馳。與其倉促落地推行，政府倒不如善用這段緩衝期，釐清社會的擔憂，提高垃圾徵費的認受性，以確保計劃順利推行，取得預期減廢促回收的成果。



來稿作者：駱俊偉



參考海外垃圾徵費成熟的地區，完善的垃圾徵費制度有效減少都市固體廢物量。以韓國為例，韓國民眾已養成減廢生活習慣，家家戶戶主動從源頭減廢，進行分類回收工作。社會的減廢需求更影響商家的生產模式，省卻不必要的包裝垃圾，以配合減廢風氣。因此，韓國整體廢物棄置量在計劃實施數年便減少四成，回收率更上升六成。不過韓國政府垃圾徵費前期工作亦耗時多年，以更好地研究徵費標準、收集公眾意見及進行試點計劃。接下來，政府必須與時間競賽，既要確保計劃緊遵「污染者自付」原則，亦要向公眾澄清該計劃並非單純為了增加庫房收益，最主要還是希望減少廢物棄置，促進分類回收。

參考海外優化港版 釐清迷思爭取配合

成功推動垃圾徵費計劃離不開社會的積極配合，由此公眾須清楚了解徵費計劃的內容與目標。過去政府透過大氣電波進行解說工作，電視廣告成功「入屋」，惟成效未如理想。30秒的廣告，只向公眾簡單介紹垃圾徵費計劃的重點，卻忽略解釋具體做法，例如指定膠袋破損的責任、長型垃圾的處置方法等迷思，導致公眾無所適從。

政府可與電視台合作，例如邀請因報導社會熱點及民生議題而爆紅的《東張西望》團隊，聯合製作垃圾徵費專題節目，逐一拆解公眾的疑難，幫助社會更好地了解垃圾徵費的目標與實際做法。

同時，建議善用地區網絡，例如關愛隊、區議員、社區居民團體，舉辦更多線下工作坊、嘉年華等社區活動，官員亦可落區與市民直接見面交流，釐清公眾對措施的誤解，並借機會了解不同階層市民的難處，以優化完善政策，爭取市民配合減廢生活。

在釐清公眾對垃圾徵費的誤解後，相信不少市民樂意踏出第一步，培養減廢習慣。惟日常生活中，市民難免會製造即棄垃圾，帶動社區分類回收廢物的需求增加。

回收配套要做好 綠色香港齊創造

減廢與回收同樣重要，現有綠在區區的全港覆蓋率仍在提升階段，為更便利市民進行回收工作，建議政府擴展社區回收網絡，在屋苑當眼位置增設三色回收箱，並加以管理以防有居民誤當垃圾桶使用。此外，鑒於廚餘佔每日被棄置的都市固體廢物最大類別，且棄置廚餘於堆填區的做法有違環境可持續性發展，建議政府普及化廚餘回收計劃，在全港各屋邨屋苑設立智能廚餘回收箱，轉廢為能。

垃圾徵費計劃已經歷多次延遲，政策若再朝令夕改，無疑損害政府的管治威信，不利整體發展。寄望政府用好接下來數個月，加強公眾解說工作，深化社會減廢回收理念，完善回收配套，確保垃圾徵費計劃得以順利推行，共同打造宜居的綠色香港。

作者駱俊偉是公共政策研究員，城市大學公共政策與管理碩士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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