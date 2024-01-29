來稿｜用一盤餃子建立對國家信心

中國領導人曾言，「信心賽黃金。只要有信心，未來可期。」過去一段時間，國內媒體陸續報道了一系列中國在經濟、科技、軍事、治理方面取得的成績、發生的事情，一些知名智庫和學者也積極發聲引導，效果很好。「正入萬山圈子裏，一山放出一山攔」，基於當前國內和國際輿論氛圍與形勢任務，猶如宋朝楊萬里詩中描述的景象，各種新問題、新矛盾必將接踵而來，我們更需堅定目標，在強化國民信心方面繼續取得更大進步的時機正逐步成熟。取得全新突破的關鍵在於，給有關信心的定義做減法，給強化信心的行動做加法。



來稿作者：白中石、梅姜



給有關信心的定義做減法

大群體的政治工作方面，信心總體有兩種基於不同定義的用法。第一種是在微觀和具體的層面，引導群體「對人或集體做成某事有信心」，例如「對中國GDP總量終會超過美國」有信心，說的是較具體的事。第二種則是在第一種定義基礎上做減法，屬於宏觀和概括層面，引導群體凝聚「對人或集體本身有信心」的共識，例如「對中國有信心」，就沒有細說對中國的具體哪些方面有信心。上述兩種信心，前者構建起來相對容易，但可被抵消且有衍生風險。對比來看，第二種信心很難構建，例如讓民眾建立「對中國的信心」，比讓民眾建立「對中國經濟的信心」更復雜，但我們還是要做，因為這種宏觀的、總體性的信心穩固堅韌，並且具備以「類」為單位大規模擊碎輿情風險的作用。

魔鬼往往隱藏在細節。例如，人對中國經濟的信心可能會被中國男足的表現抵消掉——這並非開玩笑。網絡上流傳着一段視頻，美國前總統特朗普在接受採訪時表示，但凡中國認真想做的事都能做成，除了中國男足。鑑於目前AI深度偽造技術在視頻行業中的應用，關於視該頻真偽的爭論一直存在。筆者認為這段視頻是偽造的，因為視頻中特朗普的聲音口型都不對。但是此處關鍵點並不在於視頻真偽：如果是真的，說明中國男足已經初步具備了被境外政治勢力拿起作文章的條件；如果是假的，則更說明已經有人在暗處嘗試拿中國男足作政治文章，似乎風險更大些。

雖然現在大多數人的看法是「中國除了男足其他都很行」，但同時也有人覺得，「中國很想抓好男足、卻就是抓不好，連足球都搞不好，也許其他領域的繁榮也是人為營造的假象」。這種認知雖不科學，但很生動，很易讓人產生共情，至此也就具備了片面觀念的傳播條件。兩種認識中間其實僅隔一堵「事態」的牆。中國這麼大的國家，人多事也雜，再強大的國家機器，也難以保證對各類事態蛛絲馬跡完全掌握，一旦社會輿論出現波動，難免有人在輿論場中上躥下跳，人們圍繞中國男足的「衍生敘事」，可能會被敵對勢力當做炮彈丟出去，如同推倒多米諾骨牌一般，接連倒伏中國社會的政治、經濟、文化、體制、科技信心。男足僅是一個例子，其他「不經意的」或者說「燈下黑」小切入口並不少，國家相關專業集體也宜梳理一下，並做好處置預案和工作準備。

如何建立對信心的總體認知

既然總體層面的信心不容易建立，而我們又想去做，就要分析它的建立難在哪裏，然後解決問題。構建對人或集體本身總體性的信心，看似是要構建一種「無條件」的信任，它恰需要兩個極為精巧的條件才能建立起來，僅靠擺事實講道理是很難形成的。

一是構建這種信心的動作指向不能有太強的針對性和指向性。否則，又會退化成為對某件具體事的信心，而這種具體的信心就可能在出現其他負面輿情時，被「連鍋端」的砸掉。例如集中報道晶片技術的突破，民眾建立的是對中國高科技自主研發製造的信心，如果哪天美國的晶片技術再次取得新突破，那中國可能又會有人呼籲陷入「集體反思」。不去說很具體的事，還要達到建立信心的目的，的確不容易。

二是必須在大格局、大範圍、高層次上調動人的情感。例如在美國大選期間的網路世界裏，針對候選人的評價，「罵」永遠比「誇」要容易。原因既不是傳媒受眾「眾口難調」，也不是哲學家所抨擊的「世間的醜陋多於正義」，而實際是基於群體管理的社會規律：引導吃瓜群眾張口貶損、鍵盤抨擊，其實並不需要引導民眾去憎恨目標，而只需讓人覺得罵得有理，此時罵「人」實際就是在罵「事」；但若想要民眾誇讚，只讓大家覺得「有理由去誇」是不夠的，還需引導民眾對目標建立積極態度和情感共鳴，否則大家只會覺得別人誇得在理，但自己卻不會跟着去誇，此時誇「事」難以變成誇「人」。

總結起來，在強化國民信心方面繼續取得全新突破，首先要「簡」，給信心的定義適當做減法，讓民眾凝聚共識、建立總體層面上對中國的信心，其次要「精」，開展的相關工作不宜指向太過具體，且不宜只靠擺事實講道理，同時還要兼具調動民眾積極情感的作用。至此，我們就可開展工作設計，而實現目標的最佳途徑就是給強化信心的行動做加法，不是指擴充工作數量的「繁」、也並非增加工作程序的「雜」，而是指對工作格局、視野進行升級。指導思想和方法論想明白、定下來，再難做的事也會逐步捋清楚，辦法就會有。

給強化信心的行動做加法

「家國天下」出自《禮記﹒大學》中的「身修而後家齊，家齊而後國治，國治而後天下平」。很多人在理解上深陷於其中的邏輯關係，覺得它強調的是「把自己管好後再把家管好，然後再去治理國家進而平定天下」。筆者認為，上述理解稍有偏頗，這句話所反映出來的、真正需要關注的思想，是其對個人、家庭與政治之間的關係描述，即在中國傳統文化裏，政治與家庭、與個人是連通的，廟堂之上亦是來自凡間煙火，因此便又有了「家是最小國，國是千萬家」的說法，以及「父母官」、「子弟兵」等稱謂。

在世界民族之林中，中國人「家國天下」的情懷極為濃重，且已融在文化血脈之中代代相傳。中文的「國家」一詞本身即含「家」字，英文中，在官方場合更常用的「國家」一詞是country、nation、state等多種表達，且在語義上各有側重（country是指一個國家的山川大地等自然地理特徵；nation是指生活在某一片土地上的族群，是某一特定人群在某種文化意義上的共同體；state是指統治國家的政權，以政府為代表的整個上層建築體系，側重於政治學意義的表述），但它們無論怎樣也看不出融入了中文「家」（family、home）的含義。因此，若要調動民眾的積極情感、激發更深層的共鳴，可以考慮採取能夠突出「國家」一詞中「家」的含義的行動。

比如，可以考慮包一盤「與眾不同又尋常平凡的餃子」，「與眾不同」在於包餃子的人，「尋常平凡」在於餃子本身。每年春節，民眾對年夜飯桌上一盤餃子的「執念」，要比對中國的GDP、美國「民主故事書」、俄烏衝突走勢、全球大選年懸念的關注強烈得多。中國政治家誕生於五千年華夏的厚重土壤，來自於中華文明經久不息的凡間煙火。春節將至，如若國家最高領導人率領中共中央政治局常委聚在鏡頭前，包一盤與尋常百姓家餐桌上一樣的普通餃子，即可用中國人都能看懂的文化語言，向世界有力傳遞「全體中國人乃至全球華人是一個文化及命運共同體」的強烈信號。現場選擇不必一定要在高屋華堂，背景設置有窗花、對聯更恰到好處，佈置色調則顯厚重踏實、安寧祥和者為佳。

國家最高領導人率領中央政治局常委集體出鏡的場面，在大多數民眾印象中次數並不多，能夠想到並談及的，一般都是與中外記者見面會——例如去年10月23日，習近平總書記率領中央政治局常委同採訪二十大的中外記者親切見面。春節是中國老百姓和海外華人最重要的節日，是一元復始、萬象更新的時候，是中華民族的文化長城與象徵。用一盤尋常的餃子，架構起億萬家庭和個人與廟堂之上的密切連接，讓海內外中國人的心與中央貼在一起，所釋放出的家國天下的巨大能量，可以強化激發、持續維護民眾對中國的總體性信心。工作做到這一步，就不必去糾結南方是否也吃年糕、藏民是否包餃子等細節了，因為在大格局下，這種安排的核心意涵已經跨越地域藩籬，相信民眾能讀懂中央表達的是什麼。

春節將至，又是一年過去，又是一年到來，距離實現中華民族的偉大復興，又近了一步。祝福身處偉大事業之中的每一個了不起的中國人，新春快樂、闔家幸福。

作者白中石是香港大學工學碩士，現職機械工程師；另一作者筆名梅姜，畢業於中國傳媒大學，在北京從事國際新聞工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。