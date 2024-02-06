來稿｜黎智英案件所涉的法理問題和澄清

來稿作者：葉一舟



過去多日，香港「壹傳媒」創辦人黎智英與旗下三間公司，涉嫌勾結外國勢力，違反《香港國安法》在內的相關法律而在香港西九龍法院接受審訊。黎智英本次受審是因其涉嫌兩項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪。由於黎智英在本案中所涉嫌犯下的罪行之嚴重性以及當事人的影響力，該案的審訊過程可謂萬眾矚目。四名聯合國人權理事會任命的人權專家甚至罔顧法治精神，對正在審理的案件橫加干涉，稱黎智英的言論、集會和結社的自由受到侵犯，並通過聲明呼籲的方式向法庭施壓。實際上，無論是在國內或國外的立法和法理都對言論自由的邊界和限制條件有所共識。一旦涉及國家安全、公共秩序和犯罪，言論自由就要受到約束，涉及違法的，就要受到法律的制裁。



以最近在德國發生的「波茨坦密會」事件為例，當中涉及的極右翼言論，引起社會連日來的大規模抗議，甚至有可能促使政府對涉事的德國選擇黨發出禁令。在德國刑法中，也有多條罪名用以制裁發表極右翼觀點的言論。在司法實踐中，德國著名的呂特案判決顯示對言論自由的依法限制是法律對民主和自由的保證。所以，言論自由的行使也要遵守法律規定。不看法律、不講事實，就妄稱侵犯言論自由的做法，實在有失公允，也缺乏法理依據。

筆者近年來也有對《香港國安法》的司法實踐做一些跟蹤式的研究。根據筆者的觀察，自《香港國安法》實施以來，香港法院已經發展出一套符合現代法治精神的法理，這一方面彰顯了香港法治所具備的強大基礎，另一方面也能保障涉及《香港國安法》的案件能得到合法、公正的審理。通過本次黎智英案件的審理，上述的這套法理或會得到進一步發展，尤其是以下幾個方面值得注意並需要澄清，以免公眾被混淆視聽。

首先，本次控罪無論是在《香港國安法》還是特區本地法中，都有明確的法律依據和充分的法理基礎。《香港國安法》的第二十九條規定，請求外國或者境外機構、組織、人員實施，與外國或者境外機構、組織、人員串謀實施，或者直接或者間接接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或者其他形式的支援實施包括對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動在內的五種行為，屬於違反《香港國安法》的犯罪行為。在這一方面，黎智英本人在某次網絡直播中也直接承認自己在「勾結外國人」；黎智英在《蘋果日報》的長期合作伙伴張劍虹在法庭上也指證，黎智英曾多次促請外國政客對中國施壓及實施制裁。因此，在違反《香港國安法》這方面的事實似乎已經十分了然。

另外需要的注意的，是關於刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪的本地法規定。在《香港國安法》實施初期，特區本地法《刑事罪行條例》當中關於煽動的罪名規定是否符合《基本法》和《人權法案》的問題便曾引起討論。正如香港大學法學院陳弘毅教授所總結，香港法院在處理一系列涉及國家安全的案件中，對涉及煽動罪的問題的處理是比較重要和值得注意的法理發展之一。具體來說，在譚得志案中，辯方稱《刑事罪行條例》關於煽動的規定過於模糊，過分限制言論自由，不符合比例原則。（所謂「比例原則」，又稱「相稱性分析」，是司法機關對立法機關或行政機關限制個人自由的措施進行正當性評價的方法。）但是，法院對此並未採納，且明確了相關規定符合《基本法》和《人權法案》的條款和精神。在黎雯齡案（編按：羊村繪本案）中，法院又再次處理對言論自由進行限制的合法性和正當性問題，繼而指出關於煽動罪的規定符合終審法院在希慎案中所確立的比例原則，對言論及出版自由所構成的限制合法、正當。

最後，《公民權利和政治權利國際公約》第十九條規定，人人有自由發表意見的權利，但該權利的行使帶有特殊的義務和責任，因此得受某些限制，這些限制應由法律做出，並且保障國家安全或公共秩序所需是做出限制的條件之一。《歐洲人權公約》第十條規定，言論自由受到約束，這些約束是基於對國家安全、領土完整或者公共安全的利益，為了防止混亂或者犯罪等因素的考慮而提出的。這些規定皆反映出，在現代法治精神和法理中，言論自由並非沒有邊界，其行使也需要受到法律規定的約束，而且不能凌駕於國家安全、公共秩序等因素的考慮之上。香港法院過去在適用《香港國安法》時所形成的法理也符合這一點。從黎智英本次案件庭審的狀況來看，香港法院有充足的法律和法理依據對黎智英涉嫌從事的行為進行審理和裁斷。

由於本案還在法院審理當中，其他方面的內容，筆者在此亦不多做討論。希望社會公眾要對香港法治有信心，為法院審理案件提供所需的空間和環境。

作者葉一舟是中山大學粵港澳發展研究院、法學院副教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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