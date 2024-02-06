來稿｜人工智能越趨成熟，公眾和企業如何應對網絡詐騙及攻擊？

來稿作者：張景宜



美股創科公司業績陸續公布，Meta股價錄得新高，在廣告收入和Threads的推動下，基金和投資者都給予信心。但是，今年在全球各地的用戶相信都在 Facebook、Instagram和Whatsapp收到海量的詐騙廣告和訊息，被害人數也同時錄得新高。不論它們做了幾多宣傳和教育，讓人了解和認識問題，但始終比不上從源頭解決有效。Meta 似乎在追逐盈利的過程中，沒有認真看待騙徒如何利用人工智能，大量設立假帳戶，以及利用人工智能技術，換了各個地方元首和總理的配音，用以推廣虛假的投資計劃。



同樣，我們看到國際顧問公司和網絡保安專家的分析，人工智能同時大幅提升了網絡駭客的能力，今年亞太區遭受的網絡攻擊和被入侵等都創下新高。原因是編寫攻擊程式的不再是幾個人，而是結合了人工智能編程，可以用上超越年前的技術，進行全球突襲。因此，有關網絡安全和防禦機制的提升可謂刻不容緩。

而站在總體發展的方向，政府有必要加強部門和鼓勵中小企提升網絡安全，近月我們看到數碼港附續引入內地一線網絡安全企業如永信至誠來港，設立國際總部，同時也有培育本地初創企業如CyberBay。不論是引入豐富和前端網絡安全系統，或是提供培訓讓中小企逐步進行數碼化轉型，都對行業有所幫助。

最重要的是，在經濟轉型過程中，我們看到越來越多年輕人修讀電腦工程，人工智能和計算機科學等課程，社會也應該有相應的就業機會讓他們得以發揮。資訊科技業界人士紛紛表示，社會和行業對於人才的需求會慢慢改變，未來必然需要對人工智能技術擁有一定認知，情況相信與千禧年代時，畢業生需要掌握網頁開發的相關知識一樣，或是工程人員要學懂Android，iOS和鴻蒙一樣，人工智能相信是一項必修科。

在此創科局和資科辦近年確是下了不少功夫，從業界和學界都建立起相應的文化，推動了學會舉辦不少的創科活動，筆者相信在人工智能發展蓬勃的未來，不論是在數碼轉型，設計，以至網絡保安等，香港作為國際創科中心，都需要大量的人才，也應該持續更新政策，吸引海外和內地企業駐港。

張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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