來稿｜美斯「射波」球迷追討補償是否合理？

來稿作者：駱俊偉



萬眾矚目的國際邁阿密聯同香港聯賽選手隊的表演賽落幕，賽事吸引近四萬名球迷進場，打破歷來外隊訪港賽事的入場人數，大球場座無虛席，足以反映政府推動盛事經濟的成效，凸顯國際化城市的形象。不過令人遺憾的是，「球王」美斯及蘇亞雷斯因傷未能悉數上陣，主辦機構Tatler Asia敷衍了事，球迷要求退票和道歉的訴求得不到應有回應，政府有責任為現場觀賽的球迷盡可能提供協助，追討應有損失。

主辦機構Tatler Asia過去一直以美斯作為賽事招徠，甚至曾保證美斯會參加比賽，因此即使約5000港元的天價門票亦火速售罄 (日本友賽最貴門票價值不及香港一半)，成功吸引大量本地及海外的美斯球迷。惟實際賽事貨不對辦，有違觀眾的合理期望，入場球迷要求退款或賠償亦相當合理。

有傳媒粗略計算，Tatler Asia單在表演賽門票收入已獲利1.2億港元，加上練習賽門票收入1176萬港元，再計算球隊紀念品、價值15萬元的VIP見面會、價值12萬元的簽名會、及其他贊助商資助，主辦單位的總收入估算可能高達2億港元，即使扣除成本，相信利潤亦不下數千萬。

千夫所指主辦方Tatler Asia就此召開記者會交代事情，惟Tatler Asia負責人姍姍來遲，且只重申「極度失望」的立場，公眾關注點卻隻字不提，亦拒絕回答傳媒問題，其草草了事的記者招待會確實缺乏誠意與歉意，無疑為公眾不滿情緒火上加油。事實上，假若Tatler Asia亦是事件的受害者，對美斯的傷勢及球隊安排懵然不知，負責人理應即時公開所有條款細節抗辯，力證清白，而非受盡冤枉唾罵，卻依然保持緘默，不禁讓球迷和廣大市民懷疑Tatler Asia利用大家熱情，把球員當作企業搖錢樹，漠視球迷訴求，損害香港國際形象。

隨着事情逐漸明朗，政府除追究責任外，也需要協助受影響的球迷追討合理的補償。事實上，重點球星缺陣表演賽，球迷要求賠償事件在海外已屢見不鮮。政府大可參考海外的先例，藉此制訂合適的方案，為入場球迷爭取最大的權益，平息公眾的怒氣。

同為球王的C朗拿度2019年跟隨球隊祖雲達斯訪韓進行表演賽，主辦方曾承諾C朗將至少上陣45分鐘，惟最終其行為與美斯如出一轍，同樣引發韓國球迷不滿及要求退款的訴求，最終有球迷從法律渠道提出訴訟成功獲得主辦機構賠償。另外，C朗上月礙於傷病影響，導致其所屬球隊艾納斯原定於深圳上演的友賽被逼押後，內地主辦機構旋即致歉，並宣佈全額退票，也補償海外旅客的損失，強調消費者權益的保障，做法與Tatler Asia大相徑庭。

根據現有公開資料，美斯於友賽期間被球隊評為不適合上陣，加上球迷於購票時已同意所有條款細則，其中包括主辦單位擁有最終決定權，毋須對參加者因參與是次活動而招致的任何財物損失或損害負責，球迷爭取退票的可行性不大。惟美斯缺陣事件在社會持續發酵，甚至影響政府打造「盛事之都」的計劃，建議政府收集受影響球迷的訴求，並依法追究主辦機構Tatler Asia的責任，包括敦促其公開合約細節內容，釐清機構或球隊有否涉及任何不實行為或法律責任，並要求主辦機構研究合適的賠償機制，以履行企業應有的社會責任，還公眾一個應有的交代。

作者駱俊偉是公共政策研究員、城市大學公共政策與管理碩士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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