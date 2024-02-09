梁海明｜內地持續通縮　香港有何影響？

內地連續四個月出現通縮。受2023年比較基數高的影響，2024年1月內地居民消費價格指數（CPI）按年下跌0.8%，跌幅較對上一個月擴大0.5個百分點，不僅差過市場預期，亦是2009年9月以來最大跌幅。香港市場因此憂慮，若然內地的通縮持續，將影響香港本地的經濟和零售市場。



來稿作者：梁海明



外界常說通脹猛於虎，但的而且確，把通縮形容為洪水猛獸，比通脹還讓人害怕，對經濟的傷害更大，這不是沒有原因的。因為若然通脹是溫和的升幅，例如上漲2%、3%，雖會對經濟、民生帶來影響，但畢竟還在可控範圍內。

而且，物價即使再高一點，只要市民消費得起，間接反映出因經濟好市民賺錢多，所以願意擴大消費。這就好像一個小孩發燒至38度，只要吃退燒藥或者用退熱貼，問題就不會太大。而且，長輩們常說，小孩發燒完之後還會長高，這樣聽起來，通脹即使高一點點，不是太壞的事情。當然，若然發燒高過40度，那當然需要看醫生處理。

通脹不無好處 通縮或致失業

但是，若然出現通縮，情況就嚴重得多。簡單而言，通縮意味著商品的價格愈來愈低，這在理論上來說對消費者是件好事。但是，若然商品的價格持續下降，到了無利可賺甚至賣一件虧一件的時候，危險就出現了，最直接的後果就是導致生產的廠家想辦法減少成本，例如壓低原材料價格，給工人減薪，甚至是裁減工人。

這樣的後果就是，工人收入減少了，就更沒有動力去消費了，而沒有人消費，即使商品價格再便宜，也沒有人買。那麼生產廠家損失就更大，面臨生存危機，這樣惡性循環下去的後果，就是愈來愈多工廠倒閉，愈來愈多工人失業，社會就會變得愈來愈不穩定、經濟愈來愈差。內地經濟差，民眾收入減少不敢去消費，自然就不會來香港消費了。

關鍵在於是否消費得起

簡而言之，很多時候通縮意味著經濟出現問題，民眾消費慾望減退。而要辨識是否通縮來臨也很簡單，就是物品價格雖然大幅下降，但大多數消費者沒錢買不起。套用一句電影台詞，那就是：

人世間最痛苦的，就是我心愛的物品降價至1元，雖已擺在我面前，但我也買不起。

通縮所帶來的嚴重後果，確實需要警惕。我們不妨看下一些國家和地區的例子。

其一是美國大蕭條，1929年10月隨著美國股市的崩潰，美國經濟很快進入了衰退，並出現可怕的連鎖反應：銀行倒閉、眾多任務廠關門、超過1370萬美國工人失業、商品嚴重滯銷，資本家大量銷毀過剩的產品，如把牛奶倒進密西西比河，美國經濟陷入衰退的惡性循環，並逐漸傳染給全世界。這個通縮的後果的嚴重程度，可以用當時紐約流行的一首兒歌來概括：

梅隆（時任是美國財政部長）拉汽笛，胡佛（時任美國總統）敲車鐘。華爾街發信號，美國往地獄沖！（Mellon pulled the whistle， Hoover rang the bell， Wall Street gave the signal and the country went to hell）

其二是日本曾因通縮，經濟迷失逾20年。有個例子經常被外界用來形容日本的通縮到底有多嚴重，2011年日本發生大地震後，日本本地的物價幾乎沒有太大的變動，而與之對比的是美國在2005年發生強烈颱風後，當地的商品卻能漲價高達三倍之多。為何同樣是災難過後，日本和美國的物價變化如此不同，根本原因就是日本長達20年的物價下跌已經讓通縮陰影深植人心。

美日前車可鑑 香港教訓慘痛

而且，不但日本民眾認為日本經濟處在通縮狀態，就連日本政府也承認。在2001年3月，日本政府在二戰之後首次認定日本經濟處於通縮狀況，其後雖然經濟略見起色，日本政府刪除有關通縮的表述，但在2009年11月，由於環球金融危機的沖擊，日本經濟再次遭受打擊，日本政府在月度經濟報告中再次表述稱處於緩慢的通貨緊縮狀況。

本港也曾在1998年至2004年期間，經歴過長達68個月的通縮，在1997年的亞洲金融危機沖擊下，香港經濟開始滑落，加上2003年沙士的影響，香港經濟更遭受進一步的沖擊，導致香港各種商品的商品售價每況愈下，從而令企業的收入下跌，為了生存，企業採取收緊支出、削減員工薪酬甚至裁減員工的措施。

而在企業利潤下降影響公司的業績，員工工作隨時不保的情況下，企業及員工就會出現通縮預期，這又會導致股票價格、樓價隨之下跌，進而令香港經濟繼續下滑，這又會影響商品價格及企業利潤，形成惡性循環。直到中央政府頒佈CEPA政策慢慢見效之後，香港通縮問題才慢慢解決。

解決通縮受公共財政限制

但這個解決通縮的方式只適用於如香港這樣的經濟體，因為有中央政府這條大水喉射住，而不適合一個國家。若然一個規模更加大的經濟體要解決通縮問題，則會遇到諸多困難。譬如，解決通縮問題，不少西方國家的政府會通過政府自己投錢，以財政開支拉動消費和經濟。但是，之前由於遭遇通縮，導致企業、個人收入減少，意味政府稅收減少，政府哪來的錢以增加財政支出？如果政府加大印鈔票的力度，解決完通縮問題又要緊接著解決通脹問題，問題就會無止無盡。

由此可見，相比高通脹，出現通縮的後果更加嚴重。當然，這裏也必須指出的是，中國和西方國家的國情不同，不少解決通縮的辦法即使不適用於一些西方國家，但未必不適用於中國。何況，中央政府很有可能會在今年第二季左右，通過採取下調銀行貸款利率等向市場放水的方式，鼓勵企業、個人借錢消費，以此解決通縮問題。

這對本港而言，唯有希望「這個春天不太冷」，可能要等待到今年的第二季或之後，才有可能有更多內地民眾前來香港消費，以此刺激本港市道。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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