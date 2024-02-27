楊莉珊｜唱衰香港國際金融中心論站不住腳（2024/2/27）

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在港進行第五天考察調研，夏寶龍主任在政府總部與約40位本地及外國商會代表舉行座談會，就香港經濟發展進行交流。夏主任就「怎麼看香港營商環境」「怎麼看香港未來發展前景」「怎麼看企業在香港的發展」等重大問題與商會代表進行深入交流。



來稿作者：楊莉珊



夏主任表示，金融是經濟的血脈，香港經濟發展離不開金融發展。香港金融業享譽世界，富有國際競爭力，對促進香港繁榮穩定作出了突出貢獻。對於香港金融業來說，「一國兩制」是最大優勢，國家發展是最大支撐。中央全力支持香港金融業高質量發展，希望香港金融界在特區政府帶領下團結一致、堅定信心、奮發努力，不斷鞏固提升香港國際金融中心地位，在香港由治及興和強國建設、民族復興進程中更好發揮作用。

座談會後，李家超會見記者時介紹說，調研組很重視香港作為國際城市的地位，香港會堅持國際城市的地位，繼續發揮國際城市的優勢，把握好「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

新華社「港澳平」發表題為《戳破那些抹黑香港投資和營商環境的謊言》的文章，一針見血指出，一段時間以來，個別西方媒體和所謂專家對香港的投資和營商環境屢屢作出抹黑，說什麼企業、資金、人才都紛紛離開香港，頗具迷惑性。但只要略作研究就會發現，這些都是刻意製造的謊言，在具體的事實和數據面前一戳就破。香港依然是企業投資熱土、資金青睞之地和人才匯聚高地。那些製造謊言的人對此視而不見，完全是揣著明白裝糊塗！

事實上，香港是亞洲最大的國際資產管理中心，亦是亞洲最大的跨境私人財富管理中心、對沖基金中心及第二大私募基金中心（僅次於中國內地）。很多企業都會利用企業財資中心，集中和簡化管理財資活動。作為全方位的國際金融中心，香港是設立企業財資中心的不二之選。

去年11月召開的中央金融工作會議，明確提出加快建設金融強國的目標。今年1月16日，國家主席習近平在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班儀式上，對金融強國作出深入闡釋。國家加快建設金融強國、推動金融高質量發展，擴大開放是必由之路，這對香港發揮獨特優勢，提升互聯互通機制、搞活金融市場是重大利好。

一直以來，香港與紐約、倫敦一同被公認為三大國際金融中心，在全球經濟秩序中發揮著重要作用。2023年下半年以來，境外勢力密集拋出「取代論」、「遺址論」、「內地化論」等歪理邪說，惡意炒作香港國際金融中心地位「衰落」。 加上前摩根士丹利策略師羅奇又說「香港玩完」，新加坡會取代香港的國際金融中心地位之說， 唱衰香港國際金融中心地位，已成為外國勢力對華「金融戰」的一部分。

美歐和日本不少唱衰香港經濟的聲音借機抬頭，指出三大世界金融中心「紐倫港」（紐約、倫敦、香港）之稱將不復存在，轉而被「紐倫坡」（紐約、倫敦、新加坡）代替。我們需要警惕美國反華勢力企圖通過把香港描述成「不適宜投資」的市場來搞對華認知戰，通過鼓吹所謂「香港玩完論」來搞金融領域的對華 「脫鈎斷鏈」，再玩唱空中國老把戲。

起碼在今天，香港仍然是中國最具國際化的地區。香港作為聯通內地、亞洲以至世界資本市場的重要樞紐，香港優良營商環境有著深厚的歷史底蘊、現實優勢和未來潛力。「一國兩制」重回正軌的香港擁有自由港、金融系統穩健、資本自由流動、人才資源豐富、良好法治環境等優勢，將在國家發展大局中發揮獨特作用。

過去一年，行政長官李家超、財政司司長陳茂波和其他特區官員以及「香港隊」的成員多次出訪中東、東盟地區，亞洲首隻沙烏地阿拉伯交易所買賣基金（ETF）在港掛牌上市，單日成交逾1900萬元。沙特ETF是全球規模最大的追蹤沙特股市的ETF，ETF上市是本港及中東市場聯繫的一個重要里程碑，讓本地和國際投資者看到香港金融市場的巨大發展潛力。香港作為國際金融中心，在金融業上有着傳統且無法取代的優勢，絕對有能力成為成為「一帶一路」連接新興市場的超級聯繫人。

香港特殊的經濟地位，包括國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心，特別是香港國際金融中心地位的形成原因是多方面的，包括法律制度完備、專業人才齊全、香港市場高度自由開放，以及語言方面的優勢等。還有一條很重要的，就是中國內地持續快速發展給香港經濟發展帶來的動力。這樣的優勢是其他地方所不具備的，也是難以複製的。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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