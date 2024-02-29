團結香港基金｜北都共存發展與保育　創新設計是關鍵

早前有地產商舉辦了北部都會區設計比賽，筆者有幸欣賞到不同得獎團隊的精彩作品，當中不乏創新的設計概念，有助解決北部都會區共存發展與保育的挑戰。



來稿作者：葉文祺、王雲豪



橫放摩天大廈 巧妙融匯自然

北部都會區面積達3萬公頃，約佔全港總面積的三分之一。一般印象中的都會區是高樓林立的石屎森林，毗鄰的深圳亦以此構建繁華的都市形象。以高空發展方式發展北部都會區，似乎是理所當然的方向，然而得獎團隊跳出既有框架，採取橫放摩天大廈的概念，以層疊方式巧妙地把建築物融入天然的山巒及水體，把交通及其他基建設施向下發展，既可有足夠的發展樓面面積，亦可換取開揚的發展空間，提升使用土地效率。

事實上，北部都會區得天獨厚，尤其是新田科技城毗鄰世界知名的拉姆薩爾濕地，遠眺深圳的都會景觀，世上難以再覓如此獨特的景觀。興建摩天大廈容易，然而把建築物細緻融入環境困難，若要把新田科技城打造成世界級的創科園區，必須懂得如何善用既有天然資源景觀的價值，摒除過時比拼高大建築的思維，利用創新設計與科技，塑造獨一無二的創科舞台，才能彰顯北部都會區的獨特性。

利用架高建築方法 平衡發展與保育

北部都會區天然資源景觀的價值，能從得獎團隊的設計充分反映，展現發展與保育的平衡智慧。例如在濕地及海岸保護區等生態價值高的地方，他們不約而同採取架高發展的概念，利用樁柱把建築物以組件方式架高興建，摒棄過往先平整土地再發展的落伍思維，讓項目可以化整為零，待創科項目成熟時才獨立個別發展，避免一次過大規模收地及平整土地的沉重成本，降低特區政府庫房現金流的壓力。此外，由於每個創科項目以獨立形式發展，可按需要度身設計，既可展示每個項目的獨特性，亦保留園區的一致性，是進可攻、退可守的發展策略。

借鑒星城經驗 基建配合發展

得獎團隊的創新概念，令筆者回想起多年前曾考察過新加坡新一代的新市鎮——榜鵝（Punggol）。榜鵝的發展背景與新田科技城有點相似，兩者未發展前都是漁農之地，濕地資源豐富，而兩地政府亦同樣希望發展成職住平衡的創科重鎮。迄今，榜鵝已成功發展成一個綠色智慧濱水城鎮。

筆者認為榜鵝成功的其中原因，是落實了前瞻性的交通基建規劃。整個榜鵝由一條重鐵連繫至其他中心城市，而榜鵝的住宅及創科等節點，則由榜鵝輕軌（Punggol LRT line）無縫連貫至建築物當中，讓市民可全天候迅速到達目的地。另一值得參考之處，在於榜鵝發展初期，縱然曾因亞洲經濟危機而一度暫停，但仍保持興建交通基建，讓經濟復蘇時能迅速配合項目發展。

優次發展減開支 創新設計保生態

現時北環線已規劃成熟，政府亦聽取意見，會先沿北環線提供首批創科及住宅用地，優先發展新田公路以南的新田市中心，利用重鐵先把第一階段的新田市中心接駁到香港及深圳的中心區。

另一方面，由於北環線支線仍未落實，其走線亦座落在具生態價值的濕地上，加上濕地上的創科用地尚未有確實的創科發展項目，此等均增加發展的不確定性。筆者認為，政府不妨參考得獎團隊的架空發展概念，把創科發展項目按需要以獨立項目形式發展，避免大規模收地及平整土地所需的開支。此舉亦可保留濕地已有的蓄水能力，無需花費興建昂貴的地下蓄水池，舒緩庫房壓力。

然而北環線支線始終是新田科技城的成敗關鍵，其重要性等同新加坡的榜鵝輕軌，惟更具挑戰性。首先北環線支線位處濕地，故此需盡量減輕項目對生態的影響。此外，基建先行是任何發展的先決條件，參考榜鵝經驗，應先興建支線，但由於濕地上的創科項目欠缺發展時間表，未必能夠與支線同步興建，因此必需確保支線營運期間，能夠容易配合興建往後的發展項目。更重要是要大幅度壓縮興建成本，最終為乘客及當地居民帶來便捷無縫全天候的乘車體驗。

要克服這些要求，需要創新設計及建築技術。政府可考慮把解決發展北部都會區的挑戰，在新田科技城立項為創科設計項目，結合「官、商、產、學、研、育」力量，共同設計可持續發展方案，平衡北部都會區的發展與保育。

作者葉文祺、王雲豪分別是團結香港基金副總裁、政策倡議高級經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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