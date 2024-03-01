來稿｜立足本職做好工作是對夏寶龍訪港調研心意的最佳解讀

來稿作者：魏小麟



周三（2月28日），中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍主任結束了訪港考察調研行程離港了。回顧夏主任的一周行程，足跡跨越港九新界，接觸對象涉及眾多界別、部門和行業，內容非常豐富。期間，每個環節都包含着深意。因此，社會坊間反應熱烈，形成了不少畫龍點睛式的精彩解讀。

坊間普遍認爲：夏主任深入香港國際機場考察，是表明了對香港航空業的高度重視；深入到民間，反映的是對基層民情的關切；接觸行政、立法兩會及區議會成員，立足點是進一步推動香港的良政善治；會見青年代表，是寄望年輕人奮發有為；接觸金融經濟界代表，其旨是要提振金融經濟界對香港經濟發展前景的信心；到獅子山下留影，是讚賞和鼓勵港人的自強不息精神；與法律界代表見面，是希望基本法23條立法能更有序、順利的完成，讓香港特區更好地履行維護國家安全的憲制責任，等等。這些解讀，雖然不一定全面，但無疑都是正確的。

有人說，夏主任考察調研一周，沒有和以往一樣公開發表一篇總結性的演講，就回程返京了。這是什麼意思，又應當怎麼解讀呢？筆者認爲，這是不難理解的。

第一，夏主任這次來港考察調研，無論是他帶來的訊息，還是他在港所獲得的信息量，都是非常豐富的，甚至可說是海量的，非三言兩語可概括說清。這些豐富的訊息量，各方面包括港人和夏主任本身，都要經過詳細而認真的分析和消化。因此，除了一些非常明朗的、不可置疑的因素如香港經濟的發展前景、香港在國際上無可動搖的多個中心地位、香港民衆對一國兩制的堅定支持以及香港由亂及治、由治及興的發展趨勢等，已在言談語氣間做了明確表述外，其他考察調研成果，需經提煉後再與香港市民分享也應是情理之中的事情。

第二，夏主任這次來港考察調研是代表中央來的，整個過程表達的是中央對港的關心、支持和寄望。其情之殷，其意之切，是不言而喻的。而中央對港人的關心、支持與寄望，無論是體現在經濟、政治、社會民生乃至一國兩制的全面落實上，都離不開希望港人要充分落實並利用好香港的獨特優勢，共同講好和演好香港的故事。

香港故事的「主人公」是全體港人。香港故事的內容精不精彩，靠的是各界別、各領域、各行業不同崗位港人的共同奮鬥和創造。因此，從這個意義上說，各界別、各領域和各行業不同崗位港人都努力做好本職工作，就是對夏寶龍主任訪港考察調研心意的最佳解讀。

聯繫到本身的實際，我們香港善美建築工友之家作爲一個政府與香港建造業議會認可的培訓機構，肩負著爲香港建造行業培養技術人才，協助數以萬計的家人掌握工作技能，投身社會就業，爲香港經濟建設做貢獻的使命。我們有責任落實香港發展局有關努力培養本地人才，確保港人優先就業的決策，按建造業議會的專業要求和指引，動員和培養更多行業精英，壯大建造行業工人隊伍，共同講好香港建造業的故事。

首先，我們應當以敢於擔當的精神，緊貼香港經濟發展的形勢，針對建造行業發展對人力資源的緊迫需求，發揮自身具行業鄉團背景的動員優勢和培訓優勢，努力培訓更多能適應香港建設需要的合格技術人才，既從質的提升方面做好培訓工作，令已入行者朝一專多能方向發展。同時，也從量的方面做好擴充，動員更多新人入行接受培訓，壯大建造行業技術工人隊伍的規模。

其次是必須牢牢把住職業安全的底線，繼續堅持和加強對參與培訓人員的就業安全教育，令參與培訓者牢牢確立安全第一的意識，既通過培訓提升技能、增加工作報酬，從而提高家庭生活質量，又以每日的安全上、下班，讓家人同享平安、美好、快樂的生活。

再次是要繼續發揮善美之家作爲「家」的本色，拓展多種培訓引導渠道，協助「家」中成員的家屬和子弟，特別是一些新來港與親人團聚的家屬和子弟，更好地融入香港，投入社會就業，做對社會、對香港建設有貢獻之人。

作者魏小麟是香港善美建築工友之家主席。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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