張欣宇專欄｜欣宇識條鐵



觀塘線、荃灣線及港島線同屬港鐵最傳統的「市區三線」，使用近乎相同的信號系統。因此，當該系統出現整體性故障時，三條線容易同受影響。最嚴重一次就是2018年10月發生的信號故障，當時導致整個市區線網絡（觀荃港將）全部無法自動運作，全港交通癱瘓近6個小時。

星期四（2月29日）發生的信號故障主要出現在港鐵車務控制中心（OCC），由頭班車開始，OCC 電腦無法如常對「市區三線」進行自動控制和調度安排，但所幸分佈在各個車站的現場控制系統（local control）尚能發揮主要功能，讓列車繼續以自動模式行駛，不至於出現 2018 年 10 月般的整體交通癱瘓。據瞭解，部分控制中心的調度人員當日也按照機制前往各個車站，通過車站內的控制系統調度列車。

儘管在車站配備的控制系統具有和列車自動行駛相關的主要功能，但該系統始終起到的是備用功能，不是完整的主系統，操作上需要涉及更多的人手控制和協調。當日的故障又由頭班車一直延續至最繁忙時段，牽一髮動全身，無可避免會影響整體列車運作，部分班次出現相當的延誤，甚至「甩班」情況。而禍不單行，除了整體性信號故障以外，進入繁忙時段後，港島線亦發生了供電系統故障，導致部分列車出現短暫供電中斷，進一步影響車務運作，造成更嚴重的列車延誤。

當日港鐵在資訊發放的安排上也有「托大」之嫌。雖然在現場控制系統運作下，直至繁忙時段之前服務水平基本維持正常，但由於過往甚少出現在繁忙時間整個「市區三線」網絡全部需要由備用系統操作的情況，實在難以期望列車在進入繁忙時段後也同樣能夠運作完全順暢。事故當日便出現儘管車務上已經開始出現「塞車」等班次不均的情況，但由於下一班列車到站時間等資訊的無法顯示，港鐵亦沒有及時提供現場廣播資訊，令不少乘客感到無所適從。港鐵事後亦表示將會就資訊發放的安排，進行檢討和改善。

筆者一直在議會推動港鐵車務表現指標改革以及事故信息進一步透明化，立法會和公眾應當有權知道每宗對服務影響較嚴重事故的最後實際延誤班次和受影響人數。只有公開透明，才能有效推動公共交通的監管和不斷提升。筆者留意到，儘管這次事故很大機會不會觸發懲罰機制，但政府當天仍然高調公開要求港鐵提交相應的調查報告，較過往更為積極主動，是一個積極的變化。

最後值得一提的是，港鐵市區線的信號系統已經高負荷運作數十年，基本屬於「步入晚年」，可以預見不同類型的軟硬件故障在未來可能更頻繁出現。新信號系統的安裝和使用在早年遭遇重大挫折後，至今甚少流出最新資訊。我會推動政府和港鐵在立法會鐵路事宜小組定期交代新系統啟用的進度，接受公眾監督。

作者張欣宇是立法會（新界北）議員、工程師、香港新方向成員。



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