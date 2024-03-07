來稿｜豈能將投資未來與債冚債混為一談？

來稿作者：李慕飛



新一份財政預算案公佈，社會的眼球都集中於撤辣的問題，誠然樓市是萬眾觸目之事，市民關注是自然不過，但預算案中亦有其他具長遠影響的建議，包括將發債制度化、常規化，社會初時對發債並無多大的關注，及至近日有人提出批評，認為發債將可能變成債冚債，擔心會拖累公共財政。筆者無意參與辯論，只想解說一下筆者認知中的發債融資問題。

預算案提出，將「政府綠色債券計劃」及「基礎建設債券計劃」逐步取代現行的「政府債券計劃」，計劃合共的借款上限為5,000億元，資金會撥入基本工程儲備基金，投資於長遠發展的項目。政府計劃未來五年，每年發債約950億至1,350億元，債務將佔GDP約9至13%，仍遠低於其他先進經濟體，財政司司長更保證資金不會用於政府經常開支。

常人的概念中，借債並非好事，通常會形容借債人「賒借渡日」、「以債冚債」，是指借債人靠不斷借錢去維持生活，這當然不是好事。不過，如果對一個國家、地區或經濟體系來說，發債不一定是壞事，要看發債的用途，有些國家可能因為貧窮或者政府「洗大咗」，發債是為了支持經常性開支，包括教育、醫療或福利等開支，由於經常性開支不會為國家產生即時回報，如果該國的經濟收入未能支持債務開支，該國自然面臨財政危機。

然而，亦有國家發債是為了投資未來，而非支付日常開支，例如新加坡，該國經濟實力雄厚，完全沒有需要借債，但根據國際貨幣基金組織的數據，新加坡債務佔GDP達140%（香港目前少於5%），比率實在十分嚇人，原本該國借債是為了經濟發展，包括發展債市及投資基建，而並非因為政府過度開支而需要「填氹」。發展債市及基建將有巨額回報，收益足以償還債務，並且有效推動新加坡發展，國民亦會因為購買債券而得益。新加坡於2021年將發債制度化，制定「國家重大建設借貸法令」（Significant Infrastructure Government Loan Act），發債所得將用於基建及綠色項目，此法令還有一重要理念，要求未來社會為長遠建設承擔部份責任，借貸上限為900億新元（約5,243億港元），每年利息不超過50億新元。事實上，香港是想走新加坡的道路。

香港雖然陷於財赤危機，但仍坐擁7,332億元財政儲備，再加上超過4萬億元的外匯基金，基本上經濟實力穩健，無需發債券應付經常開支，目前短期收入出現問題，相信只屬周期性，

政府預計經營帳目可於兩年後恢復盈餘。所以，香港發債的目的是為了推動金融及基建融資，是為了投資未來，根據香港過往經驗，金融、基建及可持續發展項目均能為香港賺取可觀回報，新加坡「國家重大建設借貸法令」更講明發債是為了下一代及未來社會著想，所以不應將「賒借渡日」、「以債冚債」混為一談。

最後，必須談及《基本法》第107條，要求財政預算以量入為出為原則、力求收支平衡、避免赤字的問題。基本法是在上世紀80年代未草擬，當時的公共理財觀念仍傾向於保守，但基本法起草委員會亦明白不應對公共理財設下過多限制，所以只係提出一些概念性的要求，實際上只係提醒政府不要做「大花筒」「大嘥鬼」，主要是針對日常政府開支，而不是限制政府用於投資未來的非經常性開支。所以條文上用了「原則、力求、避免」等比較彈性的字眼，而非「確保、必須、不得」等毫無彈性的字眼，作為憲法性文件，基本法每個字眼都經過精密的推敲，絕不會有歧義。

今日世界經濟瞬息萬變，守財的觀念已經完全過時落後，香港必須全力投資未來，否則不進則退，很快就會落後於人！

作者筆名李慕飛，從事政策研究工作，曾任職傳媒。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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