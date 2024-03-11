利哲宏｜副校長踏上區議員之旅

利哲宏｜Dr. Riz's 專欄



我在1月1日就任九龍城區議員，展開人生的新一章。我懷着責任感和期待踏上這趟旅程。它不僅會改變我自己，也會改變我希望服務的社區。

我到了土瓜灣的市中心物色辦事處，並找到一個非常理想的落腳點。那裏距離港鐵站僅五分鐘步行路程，旁邊就是熱鬧的街市，日常生活都會經過，是一個完美的地點去觀察和接觸不同居民。這個熱鬧的選址體現了我議辦的承諾：「你值得最好，這是我所給！」這不只是一個口號，更是刻在我使命的承諾——給每位選民更好的服務和支持。

辦事處仍在翻修折騰之時，很快就成為社區互動的中心。我們尚未未掛上招牌，已經在服務大眾的需要，居民前來表達關注。由此可見這個議辦不只會是一個辦公室，而是對話和提供幫助的基礎。

我們在1月5日開始招募人手，招聘廣告吸引了大批有志之士。到了1月8日，第一位議員助理加入了我的行列，大大有助於發展成一個專門的團隊，對社區有着相同的願景。

一個月過去，九龍城區20位區議員團結一致，令人振奮。當我們在九龍城區，不論是委任抑或直選議員，我們都是平等地服務市民。整個團隊共同關顧整個社區。這需要我們齊心協力。顯然，我們都朝著同一個方向努力，努力更好地為我們的選民服務。當我們處理複雜的地區事務和公共服務時，這種團結意識至關重要。

我們的第一個社區參與活動是在1月15日至16日的社區調查，重點關注兩個關鍵議題：垃圾徵費和公共交通。我們落到土瓜灣的多個地點，與30多名居民交流。他們的意見非常寶貴，並將影響我們未來的政策考量。尤其是，當我們與少數族裔傾談時，我發現他們有了解上的落差。我因而可以向政府反映社區的實際情況，令政策在8月時推行得更順利、更好。

我們一邊翻新辦事處，另一邊同時以翻新社區為目標。原本計劃在我上任區議會員一個月內議辦開張，但正如其他的新地區辦事處一樣，我們都得因應實際情況而應變。因此，議辦正式開幕是在2月8日，正值農曆新年假期之前。

農曆新年是很好的機會與街坊問好和祝福。感謝九巴和港鐵的支持，我們派了揮春和利是，那不僅象徵福氣，也象徵我們對社區福祉的重視。

議辦的開張很順利，嘉賓超過80位。出席者來自社會各界，包括政府官員、總領事館人員、立法會議員、社會賢達、社區領袖、區議會議員以及社會大眾。為紀念伊斯蘭傳統，開始之時誦讀了《可蘭經》經文，然後由民政及青年事務局局長麥美娟致詞。我們亦榮幸有巴基斯坦駐香港領事 Muhammad Amjad Ahmad致詞。跟我開設聯合辦事處的立法會議員林琳和我也上台分享了我們的願景，然後一起為辦事處牌匾揭幕。我們沒有切乳豬，但也切了羊肉並與眾分享，以切合中國傳統。

議辦能夠順利開張，特別感謝土瓜灣居民的配合和支持。他們的睦鄰精神體現了我們致力維繫和鞏固的社區關係。

即使在新年假期期間，我們本著不斷服務的精神，也免費為市民疫苗接種。活動很順利，為葵涌和九龍城200多名居民接種了流感疫苗。我們關心少數族裔，致力於社區共融和公共衛生——即使在節日期間，這份努力也不會中斷。

回想上任第一個月的匆匆忙忙，我既有滿足感，亦充滿決心。從裝修、設立辦事處到正式開張，再到推展公共衛生活動，整個過程充滿了社區參與、團隊合作和區議會的共同使命。

我們繼續前行，社區的熱情回應、區議員同事的投入以及我團隊的堅定支持都增強了我的信心。我們一起播下了進步和社區參與的種子。當議員辦事處找到自己的節奏時，我每天都會記着我們的使命——「你值得最好，這是我所給！」——這使命正在堅定地實踐。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



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