仲點論政｜有事實　根本無需雄辯

來稿作者：劉仲恒



上個月，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇在英國《金融時報》刊登名為「香港已玩完」的評論文章，就像一陣邪風，把原來已逐漸熄滅「香港已成國際金融中心遺址」說法的火焰，又重新點燃，鬧得城中沸沸揚揚，回應之聲此起彼落。

「事實勝於雄辯」這句話說得好，事實一旦擺了出來，可以比任何的雄辯更具說服力。筆者對這個問題的看法也是一樣，香港會否「玩完」、是否「遺址」根本不用辯論，簡單拿事實來看看就行了。

首先，香港「底氣」強，不但金融體系穩定，而且銀行、證券、保險等行業的監管是世界級水平的。論銀行，全世界百大銀行中，大概70家已經落戶香港，而本港的銀行存款去年也增長了超過5%，是資金淨流入。保險業的成就更驕人，本港去年頭三季在長期業務的新造保單保費是19億美元，按年上升了接近三分一。不錯，近來港股的表現不太理想，除了成交額不大，恆生指數更已經回落不少。然而，略懂金融的人都知道，股市上落除了有循環，還有很多影響因素，如果只看到股市低迷便斷稱經濟已死，那根本就是以偏概全。

香港另一個強而有力的「底氣」，就是政府和整體社會的高廉潔程度。商家做生意自然要考慮成本，但香港跟周圍地區相比，營商成本相對較高。然而，很多跨國企業在考慮過當地政府和社會廉潔與否之後，仍然不介意較高的成本而落戶香港。在2022年，香港的廉潔程度在全球180個國家和地區之中，排名第12位，在亞太區數一數二。可見香港高度廉潔這塊「金漆招牌」，對於絕大部份商家來說，是一樣比成本更重要的考慮因素。

而另一個不容爭辯的事實，就是香港是中國唯一的普通法司法管轄區。由於在香港行使的是普通法，於是為跨國企業提供了與國際接軌的便利，讓國際商業交易得以穩定而可靠地在本港進行。由於內地的司法制度不同，在改革開放的大方向下，內地企業要「走出去」就少不了要經過香港。因此，香港可以繼續發揮普通法司法管轄區這獨特優勢，扮演內地與世界溝通橋樑的角色。

再者，香港擁有高質量的勞動力。屈指一算，本港擁有五間位列全球前百強的大學。本港高等學府培養出來的大量專才，不但能吸引跨國企業入駐香港，還能直接推動本港經濟往知識型方向發展。

在這個自由的世界裡，人們往往用雙腳來「投票」，因此人口數據是個強而有力的事實。統計處剛公佈了去年年底香港人口的臨時數字，是750萬3千1百人，跟2022年底的數字相比，增加了3萬多人，這已是連續兩年的人口增長了。試想想，如果「玩完」，還有人會來港發展事業和定居嗎？

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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