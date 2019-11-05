【是時候改變政策．土地】 倡議 (一)

【請作歷史性決定 全面收回高球場】 土地供應專責小組將於年底提交最終建議報告，公眾普遍關心粉嶺高爾夫球場的去留。小組內部消息指，小組或許建議收回部分球場作發展；另悉，也許忌諱報告「過激」，小組只會說「較多」市民贊成收回。事實上，多項民調清楚表明，民意贊同收回球場。《香港01》多次強調，全面收回球場既回應主流民意，也符合現實土地需要以及成本效益。縱然作這項決定時會遇到小部分人阻撓，但管治者理應無所畏懼，做該做的事。我們期望，特首林鄭月娥能夠作出歷史性抉擇，為民謀福利。

必須強調，全面收回高爾夫球場並非因為仇富，更不是憎恨只有某一群人可以使用這些設施。香港是一個開放型經濟體，一部分人擁有比一般人更多的財富不是壞事，它既能激發更多人努力工作，更讓社會呈現多元的階層分布，符合香港作為一個自由、進步社會的本質。我們從來不認同均分或共產社會，但多元階層分布及部分人財富多於一般人，並不等同這部分人，甚至更小眾的群體，在政府施政決策中擁有過大及嚴重不平衡的影響力，可以左右公眾利益，甚至置公眾利益於不顧。

就高爾夫球場而論，全面收回興建公屋，能夠滿足社會上弱勢群體的基本需要，而住屋需要遠比打球重要，政府應勇敢作出決定。反對收回的人——毋庸諱言，當中多為香港的精英階層——要問，為什麼香港發展到這麼多人負擔不起住屋的境地，連他們使用的球場都無法倖免，成為緊迫覓地的對象？

其實，一小部分人冥頑不靈，堅持部分或全面保留高爾夫球場，甚至指摘眾多市民都支持的政策就是民粹，這種指控是無知和膚淺的。政府施政決策只有一個利益標準，就是考慮整體利益，滿足大多數人需要，並兼顧特定弱勢群體。在收回粉嶺高爾夫球俱樂部上，判斷依據就是香港嚴重缺乏即時可以用作建設公營房屋的土地。既然高爾夫球場土地屬於政府，租約即將到期，政府就應該當機立斷，行使合法權力，終止繼續租地。如果認為高爾夫球場有存在必要，那就應該另覓更適合作為球場的土地。

（資料圖片／吳鍾坤攝）

反對者冥頑不靈 政府應果斷抉擇

觀乎反對收回球場的理據，仍不外乎保育生態、古蹟、難平衡城規發展等。先說保育，近日不乏商界人士、學者支持填海，他們並沒有認為填海造成的生態損害無法彌補，與環保人士的訴求不一致。相反，在面對收回高球場的訴求時，卻將損害自然生態無限放大，這顯然證明他們只是選擇性地運用原則，以為市民沒有判斷力。

貌似稍為合理的理據，即發展高爾夫球場後交通規劃將失衡、人口會過於密集之說，其實亦難取信於人。一些學者宣稱，由於高爾夫球場遠離市區，收回發展建屋，只會淪為第二個天水圍。這個說法存在嚴重的偏見和誤導，他們似乎忘記了一個基本事實，就是幾乎所有新發展區，如洪水橋、元朗南、東涌新發展區，都遠離所謂的市區。如果反對者的說法成立，政府的規劃將被全盤推翻。

更進一步說，城市規劃的目的就是使社區平衡發展，改善居住環境。香港確實存在各種規劃的不平衡，香港面積說小不小，說大不大，所謂「遠離市區」本身就是規劃失衡的結果，解決方法並非將更多人聚集在人口擁擠的市區，而是要發展「郊區」——就是將「郊區」改變為「市區」，讓人均居住空間和環境大幅改善。所謂天水圍的困局，就是遷就地產商需要和政府缺乏規劃的結果，將議題本末倒置，倒果為因，實屬偏見。

（資料圖片／李澤彤攝）

反對者也忽略了，面積達172公頃的粉嶺高爾夫球場，與古洞北、粉嶺北新區僅一路之隔，兩者協同規劃必能促進更具效率的發展，並為新界東北規劃帶來更大彈性及空間。政府可以大幅增加公營出租房屋供應，在此基礎上，連結其他相關土地，就整體城市佈局提出創見，吸引企業落戶新區，落實原區就業，平衡就業與居住、交通與生活的分佈。管治者應本乎善治的大原則，作出合乎大眾利益的決定。

收回高爾夫球場建屋背後有充足理據，是跨黨派共識，也廣獲市民支持。政府不怕受盡千夫所指，有花數千億元興建人工島的勇氣，為什麼就不願做一個社會主流認同的決定？

管治者難免受着歷史條件羈絆。這些條件可以是管治文化或多年以來積習而成的既得利益結構，甚至是長年忽略基層需要而形成的冷漠心態。傑出的、會被歷史記住的管治者，必須洞察深層問題，突破歷史條件的桎梏，勇於作出改革。而突破這些歷史條件的改革，即屬歷史性決定。

（資料圖片／張浩維攝）

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