【是時候改變政策．創科】 人訪故事

【人才政策】傳統價值扼殺發展 居港18年港漂嘆港人太計較得失 香港融匯中西，來港讀書的海外學生與日俱增，有地理之便的內地生佔了大多數。從2015/16年度至今，每學年平均有約1.6萬名非本地生，當中約三分之二是內地生，這個佔比還不斷上升。2008年，政府推出「非本地畢業生留港/回港就業安排」，吸引非本地畢業生來港進修及工作，如逗留期限屆滿時已獲本港僱主聘用，可申請延期逗留。 儘管申請及獲批數目有上升趨勢，獲批人數由2010/11年度的4,024人，升至2018/19年度（截至2月）的9,955人，然而此數字僅反映留港工作意欲，並非真實獲聘數字，而近年透過此計劃成功延期繼續留港工作每年平均有一萬人，離港率甚高。

耿春亞來了香港十八年，目前是在港內地畢業生聯誼會主席，又是一家科技公司的老闆。十多年間，他曾獲委任為青年事務委員會成員，也從港漂成為了新香港人。他說，當年是一心來港創業，作為早期來港求學就業的內地青年、創業家及僱主，在他眼中，今昔的香港有着如何不一樣的光景？

今昔香港有何同與不同？（資料圖片／梁鵬威攝）

我，耿春亞，在安徽長大，2001年在北京清華大學材料科學及工程系就讀三年級，那年暑假，我申請到香港城市大學研究實習，讓南下列車帶着二十出頭的我，去看從未看過的風景，同時成為決定留港打滾的原點。

未來香港前，我本打算畢業後投考內地公務員，或到美國深造，香港從不在預算當中，直到南下後，才發現香港發展水準遠超內地，對我造成很大衝擊，這裏雖然沒有龐大的本地市場，卻是理想的創業實驗修羅場，如做到一定規模，便可向全世界發展。於是我便放棄赴美國麻省理工學院的獎學金，到城市大學當碩士研究生，一心準備來港創業。

耿春亞到城市大學當碩士研究生，期望畢業後創業。（資料圖片／張浩維攝）

抵埗最初兩個月，我住在深水埗唐樓的劏房內，環境比內地的大學宿舍還糟，每個上學天從深水埗步往九龍塘，由龍蛇混雜舊區走到寧靜富裕的中產社區。香港迥然於當時內地，我會形容她是充滿「罪惡的資本主義」的城市，雖然階級性很強，但只要你勤力、願意學習及付出，便會有立足之地。

我如願來了城大，卻在畢業前夕為工作簽證而奔波。在那時，內地人來港工作並不容易。自2001年起，凡是於1990年或以後在教資會資助大學畢業的內地學生，如獲聘用不少於一年的全職工作，便可留港居留，只是申請手續繁複，一般僱主或會卻步，如申請人獲聘於大公司，會較易獲准留港，就是那種擔保人的概念將創業的我拒於門外。為了跨過那道高牆，只好不停參加科技創業比賽，證明自己能力及積累人脈，向入境處提交推薦信、商業計劃書等額外資料，周旋三個多月終拿到簽證。

耿春亞衫抵香港時，覺得這裡是「充滿罪惡的資本主義的城市」。（資料圖片／梁鵬威攝）

自此我便下決心，協助改善內地生工作簽證的安排，衝破那道壁壘。在港內地畢業生聯誼會在2007年訪問近200名在港內地學生、畢業生，有99%受訪者表示願意留港發展，卻因找工作的時間太緊迫，令不少畢業生離開。2008年，港府放寬限制，將非本地畢業生留港求職期限由三個月延長到十二個月，而且以往的非本地畢業生也可申請回港就業。

因為我來香港就是打算創業，所以2004年碩士畢業後，我拿着儲下來的獎學金及天使投資者資金創業，同時獲得香港科技園高新科技創業孵化計劃支持，研發各種社交組織管理雲端系統、活動發布管理系統等，為機構及商業客戶建立一個成熟的社交網絡管理系統，一做便是十五年，我從當年的畢業生變成今天三十多人的僱主，對香港多了想法及觀察，但不是人人會像我留下來。

耿春亞坦言，香港需要更多人才，但人才政策卻仍保守。（鄧倩螢攝）

想留不能留 到能留不想留

自費式碩士課程如雨後春筍湧現、經濟增長給予內地生出外留學的經濟條件，到港讀書的內地生與日俱增。但在我看來，不論從前還是現在，也只有約兩三成內地生畢業後留港工作，雖然赴港內地生愈來愈多，但百分比不相上下，那時是想留不能留，現在可以留但大家也不想留。有一些剛畢業就回去，因為難以適應香港的生活環境、語言問題、工作不愉快、成家立室、贍養父母，尤其是這一代大家都是獨生子女，要越過每個關卡，才會成為留在香港的少數。

過去五年，透過「非本地畢業生留港/回港就業安排」留港工作滿七年而獲得居留權的有約一萬人，遠遠低於申請來港的數目，可能更多人視香港為跳板。我現在不時去大學舉辦活動，接觸不少這一代的內地生，以前十居其九以取得香港居留權為目標，但現在絕對不會超過一半，有人還說自己不能放棄內地的農村戶口，因為家裏有土地。

內地生畢業後離港率甚高。（陳百灝攝）

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