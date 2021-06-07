《超級巨聲4》僅4人進軍樂壇　兩位十強份子曾轉戰《全民造星》

01TV
撰文：
最後更新日期：
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。