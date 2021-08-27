中環美食｜CP值高精緻麻辣菜啱晒聚會　水煮菇菌、黑白木耳易入口

撰文：梁惠怡
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01TV系列《大食家》以往帶大家食得太多肉，今次搵到一間位於中環嘅一間川菜館，咁啱撞正佢地新推出一個雲南野生菇菌宴，一於挑戰一下自己食辣有幾多能耐！即刻點擊睇片啦！
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