人體床墊骨牌破健力士世界紀錄影片翻hit 網民狂loop：好治癒

撰文：吳宇峰
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於2016年由1200名美國Aaron‘s, Inc公司員工製造的人體床墊骨牌健力士世界紀錄影片，近日再次在Facebook翻hit，不少網民都留言指「睇上癮」，更有人狂睇幾次笑言「好治癒」！
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