歷屆港姐演繹「港姐式多謝」 謝嘉怡勁可愛：多姐

撰文：吳宇峰
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香港小姐2021早前舉行準決賽，無綫請來多名歷屆港姐出席，原來幕後人員當日還為多名歷屆港姐拍片，輪流演繹港姐式揮手講多謝動作，當中以謝嘉怡最為可愛。
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